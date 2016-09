Knorrige Zeitgenossen im Arboretum in De Lutte

Das Arboretum Poort Bulten in De Lutte lockt seit 100 Jahren zahlreiche Besucher an. Vor allem der Herbst bietet bunte Farbenspiele.

Mal eben eine Auszeit nehmen. Und das gar nicht so weit entfernt von der Grafschaft. Gut, das Rauschen der nahegelegenen Autobahn ist gelegentlich zu hören. Dennoch lädt das Wandergebiet Poort Bulten im niederländischen De Lutte bei Losser jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher zum Verweilen, Wandern, Picknicken und Ausspannen ein.

Mehr als 2500 Baum- und Strauchsorten auf 8,6 Hektar umfasst das Arboretum, das zu Poort Bulten gehört. Nicht nur einheimische Sorten wie die Purpur-Weide, auch exotische Bäume wie die warzige Berberitze aus West-China oder die Kaukasus-Fichte sind in dem Baumpark zu finden. Auf der 19 Hektar großen Gesamtfläche des Gebiets tummeln sich außerdem zahlreiche Insekten, Kaninchen, Mäuse, Amphibien, Fische und der bunt schillernde Eisvogel. Eine Tümpellandschaft, blütenreiche Kräutervegetation und ein Waldstreifen bieten ihnen Unterschlupf und genügend Nahrung.

Einer der imposantesten und größten Bäume im Park ist der Mammutbaum. Rund Hundert Meter hoch und Tausende Jahre alt kann er in Kalifornien werden. Im Arboretum hat er bislang eine Höhe von 37 Metern erreicht. Aber auch der grüne Riesen-Lebensbaum, der ursprünglich im Nordwesten Amerikas beheimatet ist, fällt durch seinen ausladenden Stamm mit einladenden Sitzgelegenheiten auf.

Auch wenn die Bäume in Poort Bulten verschiedene Ursprünge haben, so haben sie doch eins gemeinsam: den Breitengrad. Denn nur winterharte Gehölze werden im Arboretum gepflanzt. Da der Boden sehr lehmhaltig und schlecht wasserdurchlässig ist, bleiben junge Bäume für die erste Zeit in der parkeigenen Gärtnerei, ehe sie einen Platz im öffentlichen Teil finden.

Wo heute der vielseitige Baumgarten zu finden ist, war vor mehr als hundert Jahren noch karge Heidelandschaft. Das änderte sich ab 1910. Der gut betuchte Textilfabrikant und passionierte Baumsammler H.J.H. Gelderman suchte einen Ort für seine vielen Bäume aus aller Welt. Der Oldenzaaler mit Gildehauser Wurzeln kaufte schließlich das Stück Heide und den Wald bei De Lutte. Zunächst legte er ein Pinetum, eine Sammlung von Nadelbäumen, auf dem Heidefeld an.

1912 erhielt schließlich einer der bekanntesten niederländischen Landschaftsarchitekten, Leonard Springer (1855 – 1940), den Auftrag, die Heidefläche in einen Park umzugestalten. Fünf Jahre nahm er sich Zeit, die vielen einheimischen und exotischen Gehölze anzuordnen. Dabei achtete er darauf, dass die Bäume sowohl vom Nahen als auch aus der Ferne gut zu sehen waren. Daher führen die Wanderwege durch das Arboretum noch heute jeweils um eine Gruppe von Bäumen mit dazwischen liegenden Wiesen.

Landschaftsarchitekt Leonard Springer hat insgesamt zwei Baumparks entworfen. Bevor er in De Lutte tätig wurde, hat der Niederländer um 1895 am Arboretum in Wageningen Hand angelegt. „Das Arboretum Poort Bulten ist etwas Besonderes, da nur wenige Arboreta durch Landschaftsarchitekten entworfen wurden“, schreibt der bisherige Betreiber Regio Twente – ein Verband der 14 Gemeinden in Twente – daher sichtlich stolz in einem Informationsflyer.

Springer wollte sowohl etwas fürs Auge als auch etwas für die Zukunft schaffen: „Nicht nur Zeitgenossen, auch die Nachkommenschaft muss davon profitieren können“, hat der Landschaftsarchitekt in einem Text über den Baumpark in De Lutte im Juli 1916 geschrieben. Er sorgte außerdem dafür, dass jedes Gehölz ein Informationsschild erhielt, auf dem der Sortenname, die Familie der Pflanze und der geografische Ursprung zu lesen waren. Auch heute noch werden nach diesem Prinzip viele Pflanzen beschildert.

Vor hundert Jahren, im August 1917, wurde der Baumpark offiziell eröffnet. Er zog zahllose Besucher bis zum Zweiten Weltkrieg an. Nach dem Krieg war das Arboretum Poort Bulten ziemlich verwahrlost. 1948 bis 1961 wurde es unter der Leitung von Landschaftsarchitekt W. J. Hendricks wiederhergerichtet. 1973 gab es eine weitere Neugestaltung. Regio Twente hat von 1973 bis April dieses Jahres den Baumpark in De Lutte verwaltet. Nun ist die gemeinnützige Organisation Natuurmonumenten neue Eigentümerin. Ein Grund für die Übernahme sind die kürzlich eingestellten Förderungen der Provinz Overijssel für den Baumpark.

Durch das Arboretum führen verschiedene Routen. Eine davon ist die „Springer-Route“, die entlang derjenigen Pflanzen führt, die typisch für die von Leonard Springer angelegten Gärten und Parks sind. Dazu zählen unter anderem der Rotahorn, der Riesenmammutbaum und die Amerikanische Gleditschie. Seit Kurzem kann diese Route auch mit dem Smartphone abgelaufen werden. Eine kostenlose App bietet eine Karte mit den Standorten der Pflanzen und die dazugehörigen Infos – allerdings bislang nur in niederländischer Sprache. Des Weiteren gibt es eine Route für Sehbehinderte. Sie führt an 23 Bäumen und Sträuchern vorbei, die ohne Hilfe zurückgelegt werden kann. Tafeln mit Blindenschrift informieren über die Pflanzen.

Der Park ist nicht nur gut mit dem Auto, sondern auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Von hier aus lassen sich auch weitere Radtouren in Angriff nehmen, zum Beispiel ins Zentrum von De Lutte oder Losser.

Nützliches

Der Eintritt ist kostenlos

Der Park hat das ganze Jahr von Sonnenaufgang bis –untergang geöffnet

Für Kinder gibt es einen Spielwald mit Spielgeräten

Hunde sind erlaubt, sofern sie angeleint sind

Im Informationszentrum gibt es verschiedene Flyer zum Park und auch wechselnde Ausstellungen

Der Baumpark ist für Menschen mit Behinderung leicht zugänglich

Das zurzeit entstehende Teehaus soll im Oktober eröffnen

Interessierte können für einen Baum die Patenschaft übernehmen. Auf diese Weise soll für die Pflege und Instandhaltung des Arboretums beigetragen werden

Mehr unter www.arboretum-poortbulten.nl

Quelle: Regio Twente