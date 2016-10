Kochen: Fünf Gänge für einen Titel

Während sich am Mittwochabend Fußballvereine um das Weiterkommen im DFB-Pokal bemühten, schwitzten fünf Köche aus der Region in der Küche der Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn und kämpften um Meisterehren.

Am späten Donnerstagabend überzeugten auch diese neuen Küchenmeister den Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn (von links): Christian Schophuis (Hoogstede), Denise Meyer (Osnabrück) und Christian Snippe (Nordhorn).

Nordhorn. Im Rahmen eines Lehrgangs der Volkshochschule (VHS) Lingen haben sich neun Köche aus verschiedenen Gastronomiebetrieben vor der Industrie und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf ihre Prüfung zum Küchenmeister vorbereitet. In rund 600 Unterrichtsstunden mussten die Probanden an ungezählten Abenden nach der eigentlichen Tätigkeit in ihrem heimischen Betrieb Inhalte wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht und Steuern, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Ablaufplanung, Einkauf- und Beschaffung, Lebensmittelkunde, Beratung von Gästen und Produktvermarktung verinnerlichen, um die erste Hürde zum Berufsziel Küchenmeister erfolgreich zu nehmen.

Am Mittwoch- sowie am Donnerstagabend nahm der Prüfungsstress für eine junge Dame und acht Herren praktische Züge an: In der Schulküche der GBS in Nordhorn beinhaltete die Prüfungsaufgabe, aus einem vorher zusammengestellten Warenkorb ein Fünf-Gänge-Menü zu zaubern. Bereits einen Tag vorher hatten die angehenden Meisterköche Gelegenheit, sich mit dem Inhalt des Korbes auseinanderzusetzen und den Fahrplan für ein möglichst raffiniertes Menü auszuarbeiten.

Carl-Hendrik Staal, Koch der GBS, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und bekannt als Initiator eines Nordhorner Kochklubs, sorgte gemeinsam mit Lehrerin Petra Pohlman für den reibungslosen Ablauf zwischen Lehrküche und dem Schulrestaurant, in dem neben Vertretern der VHS Lingen auch Mitglieder des Kochklubs als Gäste auf die verschiedenen Menü-Variationen warteten.

Den Service des Schulrestaurants übernahmen an beiden Abenden Auszubildende aus verschiedenen Gastronomiebetrieben der Region. Nur einen Raum weiter wurden die überwiegend kunstvoll angerichteten und dekorierten Teller hinter verschlossenen Türen von den Mitgliedern des IHK-Prüfungsausschusses nach strengen Gesichtspunkten geprüft: Konsistenz, Geruch, Farbe, Garzustand, Dekoration, Sauberkeit und natürlich Geschmack wurden von Johann Rodenbäck, Bernhard Wessing, Hartmut Beerlink und Gerd Hagels benotet.

Im Schulrestaurant selbst konnte man sowohl am Mittwoch- wie auch am Donnerstagabend von der Anstrengung der Meisterköche in spe nichts verspüren. Einige Tischgespräche unter den Hobbyköchen und Vertretern der gastronomischen Zulieferindustrie hatten jedoch durchaus kritischen Inhalt, was zum Beispiel Konsistenzen und Garzustände anging.

Die jeweiligen Menükarten ließen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Eines der Meister-Menüs mit fünf Gängen bot zum Beispiel Terrine vom Zander, Feldsalat mit Balsamicodressing, Tomaten-Lauch-Espuma und Dill-Focaccia als Vorspeise. Es folgte eine Hühnerkraftbrühe mit Pistazienklößen und Gemüsestreifen, gegrillte Riesengarnelen an Zitronengras-Buttersoße, Blattspinat mit Pinienkernen und Olliven-Risotto. Das Hauptgericht setzte sich zusammen aus rosa gebratenem Rehrücken mit Kräuterkruste, Kastanien-Rotwein-Jus, glasierten Möhren und Porree, gratinierten Kirschtomaten und Haselnussspätzle. Als Dessert kreierte der Prüfling in diesem Fall Schokoladenmousse auf Walnuss-Biskuit, Mango-Cremeeis und Pflaumenragout.

Gegen 23 Uhr am Mittwoch stand fest, dass sich die lange Vorbereitungszeit aller fünf Prüflinge gelohnt hatte Bilal Al-Hosni (Osnabrück), Bernd Harnisch (Badbergen), Hendrik Heilemann (Wietmarschen), Pascal Kellmann (Lingen), Benjamin Hoffball (Münster) sind ab sofort neue Küchenmeister in ihren Betrieben.

Rund 24 Stunden später freuten sich auch Christian Schophuis (Hoogstede), Denise Meyer (Osnabrück) und Christian Snippe (Nordhorn) über ihre Meistertitel – zum Teil mit Freudentränen im Gesicht. „Die Plackerei hat sich gelohnt“ war der einhellige Tenor.