Köln feiert unter starken Sicherheitsvorkehrungen Silvesternacht

dpa Köln. Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht feiert Köln mit einem großen Polizeiaufgebot den diesjährigen Jahreswechsel. „Die Einsatzkräfte sind sehr gut vorbereitet“, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. Der Präsident der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Wolfgang Wurm, sagte, es gebe bislang auch keine Erkenntnisse, dass ernsthafte Gefahr im Verzug sei. In der zurückliegenden Silvesternacht war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Kölner Hauptbahnhof gekommen.