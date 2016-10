Kohlschreiber beim Turnier in Moskau im Halbfinale

Mehr aus diesem Ressort

Sie liefern sich bereits den ersten Schlagabtausch. Zweimal übernimmt Nico Rosberg die Spitze, beide Male kontert Lewis Hamilton. Es ist nur das Training für das Formel-1-Spektakel in Texas. Es bestätigt aber: Amerika ist bislang Hamiltons Revier. mehr...

Angelique Kerber will bei den WTA Finals in Singapur ihr imposantes Jahr krönen. Noch nie war die derzeitige Nummer eins der Tennis-Welt beim Saisonabschluss im Halbfinale. An das stets hochkarätig besetzte Turnier denkt die Norddeutsche dennoch oft zurück. mehr...