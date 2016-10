Kolumbianische Farc-Rebellen halten am Frieden fest

dpa Havanna. Trotz der Ablehnung des Friedensvertrags bei dem Plebiszit in Kolumbien will die linke Guerillaorganisation Farc ihre Verwandlung in eine politische Bewegung fortsetzen. „Die Farc halten an ihrer Bereitschaft zum Frieden fest und unterstreichen ihren Willen, nur noch Worte als Waffen zum Aufbau der Zukunft zu nutzen“, sagte Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño alias „Timochenko“. Präsident Juan Manuel Santos räumte seine Niederlage ein. Santos hatte den Friedensprozess in das Zentrum seiner Präsidentschaft gestellt. Der Waffenstillstand mit den Farc bleibe zunächst in Kraft, sagte er.