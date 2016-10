Kompressorenbau: 30 Jahre unter Hochdruck

Neuenhaus. Eigentlich hatte die Papenburger Meyer-Werft Mitte der 1980er Jahre nur einen Partner zur Zulieferung von Komponenten für die eigene Kompressorenbauabteilung gesucht. Doch der Neuenhauser Unternehmer Bernhard Voshaar einigte sich mit den Schiffbauern an der Ems schnell auf die Übernahme der gesamten Kompressorenfertigung. Das war am 1. Oktober 1986 die Geburtsstunde der Neuenhauser Kompressorenbau GmbH – und zugleich der Startschuss zum Aufbau der heutigen Neuenhauser Firmengruppe mit inzwischen mehr als 2500 Beschäftigten in rund zwei Dutzend Verbundunternehmen.

30 Jahre sieht die NK GmbH Neuenhauser Kompressorenbau sich selbst als weltweit einzigen Anbieter, der ein komplettes Produktprogramm von Startluft- und Arbeitsluftanlagen mit bis zu 60 bar Betriebsdruck anbieten kann. Dazu gehören luft- und wassergekühlte Kompressoren aller Größen, selbst gefertigte Druckluftbehälter sowie Druckluftanlasser für Großmotoren. Kompressoren und Druckluftanlagen für den Schiffbau machen heute nur noch gut ein Fünftel der Produktion aus. Dabei ist alles möglich vom Kreuzfahrtriesen bis zum Offshore-Ölversorger. 70 bis 80 Prozent der Aggregate werden für Kraftwerke und Maschinenbauanlagen gefertigt. „Das ist ein weltweiter Nischenmarkt, auf dem man sehr international unterwegs sein muss“, sagt NK-Geschäftsbereichsleiter Ralf Steenweg. Ob auf einer Ölbohrplattform in der Nordsee, im Regierungspalast von Nigeria, einem schwimmenden Kraftwerk in der Türkei oder dem Flughafen von Dschidda – NK-Druckluftanlagen aus Neuenhaus sind weltweit im Einsatz. „Unsere Produkte sind meistens Individuallösungen, dabei gibt es keine Einschränkungen“, so Projektmanager Matthias Berling.

Die Produkte, die 30 eigene Mitarbeiter und fast noch einmal so viele Zuarbeiter aus der Neuenhauser Gruppe fertigen, gehen zu 90 Prozent in den Export. Innerhalb der großen Neuenhauser Maschinenbaugruppe bildet der NK Kompressorenbau ein eigenes Profit-Center, das einen Jahresumsatz von rund 8,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Zum 30. Geburtstag ziehen die Kompressorenbauer mal wieder um: In Neugnadenfeld übernehmen und erweitern sie Gebäude des Verbundunternehmens HPL Neugnadenfelder. „Wir brauchen Platz“, sagt Bereichsleiter Steenweg. Denn NK will weiter wachsen.