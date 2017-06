Konservative in CDU dringen auf Kurswechsel in Klimapolitik

dpa Berlin. Kurz nach der Abkehr der USA vom Klimaschutzabkommen hat eine Gruppe von Konservativen in der CDU einen Kurswechsel in der deutschen Klimapolitik gefordert. Nötig sei ein Ende der „moralischen Erpressung“ durch die Forschung und der „Abschied von deutschen Sonderzielen“ bei der Bekämpfung der Treibhausgase. So zitierte das ARD-Hauptstadtstudio aus einer Erklärung des „Berliner Kreises“ in der CDU. Die Autoren wenden sich gegen einen rein negativen Blick auf die Folgen der Erderwärmung. Sie sehen darin auch Chancen wie eine eisfreie Nordpassage, neue Fischfangmöglichkeiten und Rohstoffabbau.