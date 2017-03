Konzept lässt Landwirte um Existenz bangen

Nordhorn. Das umstrittene Konzept zur planerischen Steuerung von Tierhaltungsanlagen im Außenbereich wurde erstmals im Januar 2016 von der beauftragten Planungsgesellschaft im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Ziel ist es, die Standorte von gewerblichen Tierhaltungsanlagen planerisch in Einklang mit den übrigen öffentlichen und privaten Belangen zu bringen. Schon im Januar 2016 war das komplexe und komplizierte Thema vom Ausschuss zur weiteren Bearbeitung vertagt worden. Doch auch in der Sitzung am Montag wurde eine Entscheidung über das nun zur öffentlichen Auslegung vorbereitete Konzept auf Antrag der CDU-Fraktion aufgrund immer noch vieler offener Fragen erneut vertagt.

Auch ein weiterer Antrag der CDU, vor der Auslegung des Konzeptes zusätzlich in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer als Fachbehörde eine detaillierte Betroffenheitsanalyse aller Betriebe voranzuschicken, wurde ebenfalls vertagt. Hartmut Balder und Andre Mülstegen erklärten zu ihrem Antrag: Ein Konzept, das ausgelegt wird, sollte bereits alle möglichen Auswirkungen auf die Öffentlichkeit geprüft und mit bedacht haben.

Stadt will Massentierhaltung bremsen

Das vorliegende Planungspapier filtert in einer Bestandsanalyse im Stadtgebiet empfindliche Raumnutzungen heraus und entwickelt ein Standortkonzept mit Ausschluss- und Restriktionsräumen. Ergänzt wird es durch eine Entscheidungsmatrix mit betriebsbezogenen und städtebaulichen Kriterien zur Zulassung oder Nichtzulassung von Tierhaltungsanlagen in den Ausschluss- und Restriktionsräumen.

Zahlreiche Nordhorner Landwirtschaftsbetriebe liegen im sogenannten Außenbereich, der nicht in den Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes fällt und auch nicht zu Ortsteilen gehört. Viele Höfe sind im näheren Stadtumland innerhalb der Restriktionszonen angesiedelt. Das sind Flächen, in denen es Genehmigungskonflikte wegen der Nähe zu Wohnbebauung, Naturschutzgebieten oder ähnlichen Nachbarnutzungen geben kann. Gerade die aber soll das Konzept zur planerischen Steuerung von Tierhaltungsanlagen (Privilegierung von Tierhaltungsanlagen im Außenbereich) verhindern. Die Belange etwa von Naturschutz und Stadtentwicklung und die wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft sollen damit ausgeglichen werden. Doch gerade hier zeichnet sich die Konfliktlinie ab: Während die Stadt dem ungebremsten Wachstum an Massentierhaltung in der Landwirtschaft entgegentreten will, befürchten Landwirte, dass eine Erweiterung ihrer Betriebe trotz wachsenden Konkurrenzdrucks bei Einführung des neuen Konzeptes nicht mehr möglich sei.

Landwirte melden sich in Bürgerfragestunde zu Wort

Dass ein Jahr später auch das überarbeitete Konzept dem Thema nicht die Brisanz genommen hat und unter betroffenen Landwirten Existenzsorgen vorherrschen, zeigten bei der öffentlichen Ausschusssitzung die voll besetzten Besucherreihen im Ratssitzungssaal. Gleich zur Bürgerfragestunde ergriffen einige Landwirte das Wort, um Befürchtungen und Kritik am Konzept vorzutragen.

So geht unter Landwirten nach wie vor die Furcht um, dass die kleineren Höfe in ihren künftigen Entwicklungsmöglichkeiten massiv eingeengt werden und letztlich dem Wettbewerb am Markt nicht mehr gewachsen sind. An dem Konzept wurden zudem viele ungeklärte Details bemängelt. Der Vorwurf: Man habe den Eindruck, dass der Landwirtschaft ungefragt eine Planung übergestülpt werden solle. Vehement wurde gefordert, die Landwirtschaftskammer, die als Fachbehörde den Interessen der ländlichen Stadtbevölkerung Rechnung trage, viel enger in die Planungen einzubeziehen: „Wenn die Stadt jetzt etwas durch das Konzept zementiert, gereicht uns das vielleicht in 20 Jahren zum Nachteil.“ Keine weitere Reglementierung, sondern die Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft sei gefragt. Das Misstrauen gegenüber Rat und Verwaltung mündete in der Frage: „Sind Nordhorner Landwirte keine Bürger der Stadt?“

Viele Betriebe betroffen

Stadtbaurat Thimo Weitemeier hatte alle Mühe, die Sorgen zu entkräften. Grundsätzlich sei das Konzept ein informeller Planungsentwurf ohne Rechtsfolgen. Es solle der Stadt aber als ein Planungs-, Steuerungs- und Genehmigungsinstrument bei Investitionen in große Neuanlagen für Massentierhaltung dienen. Dabei gehe es nicht darum, der ortsansässigen Landwirtschaft die Entwicklungspotenziale zu nehmen und ihr Hindernisse in den Weg zu legen. Viel mehr soll der etablierten Landwirtschaft „mehr ermöglicht werden, wo es möglich ist“.

Etwa die Hälfte aller Betriebe liegt nach den Worten Weitemeiers in Bereichen, wo auch künftig Erweiterungen ohne Einschränkungen bestünden. Die andere Hälfte sei in sensiblen Bereichen angesiedelt, wo größere Stallungen im verträglichen Maß zwar weiter möglich seien, jedoch durch die Stadt beraten und genehmigt werden sollen: „Es geht nicht darum, dass wir sie nicht mehr wollen.“

Konzept soll auch vor Konkurrenz schützen

Weitemeier machte deutlich, dass mit der geplanten Auslegung, der durchaus auch noch eine weitere folgen könne, die Bedenken und Anregungen aller Beteiligten angehört, bewertet und gegebenenfalls eingearbeitet werden sollen. Somit sei die von der CDU geforderte Fachanalyse aller betroffenen Betriebe überflüssig. Er hoffe vielmehr bei der Auslegung auf rege Beteiligung aller Landwirte und verwies darauf, dass die Landwirtschaftskammer sehr wohl bereits bei der Erstellung des Erstkonzeptes gefragt worden sei.

Gisela Snieders versicherte für die SPD in der fast zweistündigen Beratung, dass man mit dem Konzept keine Einbahnstraße gegen die Landwirtschaft betreten wolle. Am Schluss sollte die Stadt ein Steuerungsinstrument in der Hand haben, das vor Fehlentscheidungen schützt und Planungssicherheit zum Wohl aller Bürger gebe.

Reinhard Prüllage hob für die Grünen hervor, dass mit dem Konzept die heimische Landwirtschaft auch vor der Konkurrenz von großen Massentierhaltungsbetrieben geschützt werden kann.