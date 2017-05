Konzert mit Akustikgitarre und Schneebesen

Ganz unterschiedliche Musik konnten die Besucher am Wochenende im reformierten Jugendcafé in Schüttorf erleben. Höhepunkt war der Auftritt der Sängerin Samantha McNair.

Schüttorf. Die Sonne scheint am Sonnabend noch durch die Fenster des reformierten Jugendhauses in Schüttorf, als die ersten Gitarrenklänge ertönen. Die vielen Jugendlichen draußen auf dem Gelände streben ins Forum. Der CVJM-Kreisverband Bentheim-Münsterland lädt zum Konzert, das als Kooperation mit der reformierten Jugend Schüttorf und dem aktuellen Juleica-Kurs entstanden ist: „The Show must go on – Live Musik in Schüttorf“.

Den Anfang macht Inken Kohla aus Schüttorf. Sie begleitet sich selbst auf einer Akustikgitarre und covert unter anderem „Hero of War“ von Rise Against. Aber auch Ed Sheeran und viele andere bekannte Musiker sind in ihrem Repertoire vertreten.

„Elektro-Schlager-Duo“ auf der Bühne

Nach kurzer Umbauphase kommt das, wie sie sich selbst beschreiben, „Elektro-Schlager-Duo mit viel Herz und viel Tanz“, DJ Streifengaul und Ralf de Bär zum Zuge. Weitere Besucher betreten das bereits gut gefüllte Forum. Zu den elektrischen Klängen von DJ Streifengaul und den deutschen Texten von Ralf de Bär wagen sich die ersten Headbanger auf die eigens dafür freigeräumte Fläche und auch der Rest des Publikums lässt sich nach und nach zum Tanzen und Mitmachen verleiten. Die Showeinlagen von „Retroman“ zum gleichnamigen Lied sorgen für viel Freude unter den Gästen.

Völlig gegensätzlich dazu ist die Musik, die Björn Tillmann alias Mahendra dem Publikum präsentiert. Während DJ Streifengaul und Ralf de Bär das Publikum zum Tanzen bringen, regt Mahendra es mit seiner experimentellen Musik, seinen Texten und Spieltechniken vielmehr zum Nachdenken und Zuschauen an, denn er spielt nicht nur mit einem Plektrum auf seiner Gitarre, sondern zeitweilig stattdessen mit einem Schneebesen.

Mit dessen Hilfe und einer Loop-Station erzeugt er außergewöhnliche Klänge auf seiner Akustikgitarre und untermalt diese mit lyrischen Wortspielen. Beispielsweise besingt er in seinem Lied „Tristesse“ die Flecken auf einer Tischdecke und die Spuren, die ein Teebeutel in einer weißen Tasse hinterlässt. Die Inspirationen dafür nimmt er aus alltäglichen Situationen. Der junge Osnabrücker ist für „Wood & Valley“ eingesprungen, der krank zuhause bleiben musste.

Anekdoten und eigene Lieder von Samatha McNair

Den Abschluss des Abends bildet die ehemalige „The Voice“-Kandidatin Samantha McNair mit ihren Bandkollegen. Zusammen mit Lukas Antkowiak am E-Piano und Yannik Helle an der Gitarre performt sie einige ihrer selbst geschriebenen Songs und unterfüttert ihren Auftritt mit Anekdoten zur Entstehung der jeweiligen Lieder. Zum Abschluss des Konzertes gibt es für die Künstler und die Organisatoren des Abends kräftig Applaus, bevor das Publikum die Gelegenheit nutzt, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. So klingt der Abend langsam aus.