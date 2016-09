Krebs führt künftig SPD-Fraktion im Nordhorner Rat

Nordhorn. Die SPD hatte nur fünf Tage nach der Kommunalwahl am vergangenen Freitag ihre erste Klausurtagung mit der neuen, 15 Ratsmitglieder starken Fraktion abgehalten. Dabei wählten sie ihren neuen Fraktionsvorstand „einstimmig und in bester Arbeitsatmosphäre“.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/krebs-fuehrt-kuenftig-spd-fraktion-im-nordhorner-rat-166522.html

Weitere Themen bei dieser ersten Fraktionssitzung waren die Kita-Gebühren, die Schullandschaft und die Themen in den nächsten Fachausschüssen. Dazu kündigt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Silvia Fries an: „Mit Lust und Tatkraft startet die Fraktion in die nächste Ratsperiode.“

Petra Alferink wird künftig als Stellvertreterin weiterhin im Fraktionsvorstand mitarbeiten. Weitere Stellvertreterinnen des neuen Fraktionschefs Harald Krebs, einst langjähriger Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, sind Silvia Fries und Gisela Snieders, die aus Sicht der SPD-Fraktion eine große Bandbreite an politischen Erfahrungen mitbringen.

