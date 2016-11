Kreisliga: Vorwärts II und Lohne II spielen 2:2

Im Kreisliga-Spiel der Woche haben sich die Zweitvertretungen von Vorwärts Nordhorn und Union Lohne 2:2 (0:0) unentschieden getrennt. Auf dem neuen Kunstrasenplatz von Vorwärts trat Lohne mit mehr Schwung an.

Nordhorn. Mitte Oktober hat der SV Vorwärts seinen Kunstrasenplatz am Nordhorner Immenweg eröffnet. Doch Glück brachte das neue Geläuf den Kreisliga-Fußballern des SV Vorwärts noch nicht. Auch im dritten Anlauf wollte für die Mannschaft von Trainer Marco Plickert kein Sieg herausspringen. Während die beiden ersten Partien noch verloren gingen, konnten die Nordhorner im Duell der Zweitvertretungen gegen Union Lohne II mit einem 2:2 (0:0) zumindest einen Punkt einfahren.

„Ich muss allerdings zugeben, dass die Lohner einen Tick besser waren“, resümierte Plickert. Weil Dani Dirksen zwischenzeitlich das Spiel mit zwei sehenswerten Einzelaktionen gedreht hatte, war sogar ein dreifacher Punktgewinn für die Nordhorner im Bereich des Möglichen. „Doch nach zuletzt einem Punkt aus fünf Spielen fehlte ein wenig das Selbstvertrauen“, meinte Plickert.

Im Duell Vierter gegen Dritter präsentierten sich die Gäste aus Lohne als spielstärkeres Team. Viermal gewann Union in sieben Anläufen bereits auf fremden Plätzen. Und auch gestern war die Truppe von Trainer Daniel Merschel wieder auf einem guten Weg, einen Sieg einzufahren. Die Lohner hatten mehr vom Spiel – und auch die besseren Chancen zur Führung: Nico Frese setzte in der 17. Minute einen Kopfball an den Pfosten und auch der agile Felix Eling hatte gute Einschussmöglichkeiten (16., 30.). Glück hatten die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel, als Vorwärts-Offensivspieler Roland Drzymala den Ball gegen die Unterkante der Querlatte zirkelte.

Im zweiten Durchgang waren die Lohner dann klar tonangebend und gingen durch Nico Frese, der plötzlich allein vor Nordhorns Torwart Alexander Seib auftauchte, verdient mit 1:0 in Führung (52.). „Danach hätten wir den Sack zu machen müssen“, ärgerte sich Union-Coach Merschel über die fehlende Cleverness seiner Mannschaft. Somit blieb Vorwärts im Spiel. Mehr noch: Dirksen beförderte den Ball nach einem beherzten Antritt überraschend zum 1:1 ins Tor (74.), dann setzte die Leihgabe aus dem Landesliga-Kader im Nachfassen sogar noch einen drauf und markierte aus kurzer Distanz das 2:1 (80.). Den Rückstand wollten die Gäste nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben noch einmal alles versucht, zumindest einen Punkt mitzunehmen“, sagte Merschel. Mit Erfolg: Der kurz zuvor eingewechselte Daniel Kerlin zirkelte den Ball aus 18 Metern per Freistoß ins Tor – und hielt die Nordhorner in der Tabelle damit auf Distanz.