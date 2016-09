Kreistag macht Weg frei für schnelles Internet

Nordhorn. Was auf der Tagesordnung zur Kreistagssitzung am Donnerstag so trocken klingt wie „Gründung der Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG“, hat einen ganz handfesten Hintergrund. Um die gesamte Grafschaft mit schnellem Internet auszustatten, müssen konkrete Bauaufträge vergeben werden. Gräben müssen gegraben, Glasfaserkabel verlegt, Verteiler gesetzt und Anschlüsse erstellt werden. Damit diese Aufträge vergeben werden können, muss es einen Auftraggeber geben und das kann nur eine Person oder Körperschaft sein: in diesem Fall die Breitbandgesellschaft.

Hintergrund: Die Telekommunikationsunternehmen oder auch die Deutsche Glasfaser, die derartige Netze erstellen, sind interessiert an gewinnbringenden Investitionen. Damit sich die Anschlüsse lohnen, müssen die Bereiche dichter besiedelt und genügend Nachfrage vorhanden sein. Während das in der Obergrafschaft und in Nordhorn noch gelingt, wird das in der dünner besiedelten und weitflächigen Niedergrafschaft schwieriger. Hier finden sich keine privaten Investoren. Doch auch dort wird schnelles Internet gebraucht. Nicht nur Privathaushalte wünschen es sich, Landwirte benötigen Internet für ihre Betriebsführung und Unternehmen werden mehr und mehr davon abhängig. Das könne so weit führen, darüber ist sich der Kreistag einig, dass Unternehmen, sollten sie nicht bald angeschlossen werden, in besser versorgte Regionen abwandern. Der Ausbau des schnellen Internet sei eines der wichtigsten infrastrukturellen Ziele, merkte in der Kreistagssitzung Kreisrat Dr. Michael Kiehl an. Um die weißen Flecken in der Grafschaft – also vornehmlich in der Niedergrafschaft – abzudecken, solle deshalb die Breitbandgesellschaft gegründet werden.

Gesellschafter werden, das wurde inzwischen einvernehmlich festgelegt, zu 33 Prozent der Landkreis Grafschaft Bentheim, mit 27,5 Prozent die Samtgemeinde Emlichheim, 19,50 Prozent die Samtgemeinde Uelsen, die Samtgemeinde Neuenhaus (4), die Gemeinde Wietmarschen (9,5), die Nordhorner Versorgungsbetriebe (9,5) und die Stadtwerke Neuenhaus (3,5 Prozent). Zusammengerechnet haben die Niedergrafschafter Kommunen bei 54 Prozent eine Mehrheit an der Gesellschaft. Das erforderliche Glasfasernetz muss eine Länge von etwa 400 Kilometern haben.

Die Investitionen werden sich auf voraussichtlich 13,2 Millionen Euro belaufen. Fördermittel vom Bund sind bereits in Höhe von 4,48 Millionen Euro zugesagt, vom Land Niedersachsen wird eine Beteiligung in Höhe von 3,58 Millionen Euro erhofft. Sollte auch diese Zusage eintreffen, steht der eigentlichen Gesellschaftsgründung nichts mehr im Wege. Der fehlende Eigenanteil soll durch Bankdarlehen finanziert und später durch die Erlöse der Netzverpachtung erwirtschaftet werden.

Geschäftsführer im kaufmännischen Sinne wird der Erste Samtgemeinderat aus Emlichheim, Ansgar Duling. Die NVB übernehmen die technische Geschäftsführung und die Stadtwerke Neuenhaus stellen einen Prokuristen.

Der Kreistag, der am Donnerstag seine letzte Sitzung in alter Besetzung im Schulungsraum der Kreissparkasse abhielt, stimmte dem Beitritt des Landkreises einstimmig zu. CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Hilbers bezeichnete die Ausstattung mit „schnellem Internet“ via Glasfaser als unverzichtbaren Standortfaktor. Schnelles Internet müsse so wie Strom überall verfügbar sein. SPD-Fraktionsvorsitzender Gerd Will stellte fest: „Nur mit Unternehmen, die auf Rendite schauen, würden die weißen Flecken auf der Landkarte bleiben.