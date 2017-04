Kreuz aus 1000-jährigem Eibenbaum entdeckt

gn Wietmarschen. Das jetzt entdeckte Kreuz wurde geschnitzt aus dem Holz des tausendjährigen Eibenbaumes, neben dem das Kloster Wietmarschen der Überlieferung nach im Jahre 1152 gegründet wurde. Der gewaltige Baum mit einem Stammumfang von fast drei Metern wurde der Überlieferung nach in der Neujahrsnacht 1830 bei einem Sturm umgeweht. Ein Seitenast trieb zwar neu aus, wurde aber im Jahr 1866 durch Mutwillen zerstört. Damit war die sogenannte tausendjährige Eibe, die in Wietmarschen der „Ikes-Baum“ genannt wurde, endgültig abgestorben.

Was aber offensichtlich niemand bislang ahnte: Aus dem Holz der sagenumwobenen Eibe ließ der damalige Pfarrer Johannes Thiessen (1836–1884) ein Kreuz anfertigen und mit einer Haarlocke seines Vorgängers Pastor Theodor Gescher schmücken. Die Herkunft und die Geschichte des Kreuzes sind durch eine schwer lesbare Inschrift dokumentiert, die Dr. Andreas Eiynck vom Lingener Emslandmuseum jetzt identifizieren konnte.

Die Inschrift lautet demnach: „Dieses Kreuz gemacht aus dem Posten des alten sog. Ihkes-Baumes neben der Kirche Wietmarschen; ist mit der Haarlocke des Pastors Gescher daselbst ein Andenken des sel. Pastors zu Wietmarschen“.

Bei einer kleinen Präsentation in der Osterwoche stellte Andreas Eiynck das Kreuz und seine Geschichte jüngst dem heutigen Wietmarscher Pfarrer Dechant Gerhard Voßhage und seinen Mitbrüdern vor. Die Nachfolger von Pastor Gescher und Pfarrer Thiessen zeigten sich sichtlich berührt von dem Fund. Bildet das Kreuz aus dem Holz des Ikes-Baumes doch eine Verbindung zwischen der Gründung des Stiftes vor über 850 Jahren und der heutigen Gemeinde.

Ehrenplatz in Ausstellung

Das Holz zeigt eine bewegte Maserung mit intensiver Färbung, die auf den ersten Blick an Olivenholz erinnert. Es handelt sich aber eindeutig um Holz der Eibe (taxus baccatur). Die Geschichte des Ikes-Baumes beschreibt auch der frühere Wietmarscher Kaplan Johann Caspar Möller in seiner Geschichte der Grafschaft Bentheim. Möller berichtet, dass der Ikes-Baum in Wietmarschen schon 1822 in einem Buch des englischen Baum-Experten Berrington beschrieben wird. In dem 1858 erschienenen Buch „deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein und Volksliedern“ heißt es: „Zu Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim steht bei der Stifts-Kirche in Taxus der 9 Fuß 5 Zoll preußischen Maaßes im Umkreise hat (das sind zirka drei Meter) und der nach der Ueberlieferung des Volks schon lange vor der Erbauung der Kirche dort gestanden haben soll. Die Stiftungsurkunde sagt wirklich, dass die Kirche im Jahre 1152 bei einem für heilig gehaltenen Eibenbaum erbauet worden.“

In der neuen Ausstellung in Wietmarschen, die ab dem 20. Mai zu sehen sein wird, soll das jetzt wiederentdeckte Kreuz einen Ehrenplatz erhalten, heißt es aus Wietmarschen.