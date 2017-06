Kriminalbeamte: Täter von Arnschwang gehörte nicht in das Heim

dpa Berlin. Nach dem tödlichen Angriff eines Asylbewerbers auf ein Flüchtlingskind kritisiert der Bund Deutscher Kriminalbeamter, dass der Mann mit elektronischer Fußfessel in der Unterkunft wohnen durfte. Er könne nicht nachvollziehen, dass dieser Fußfesselträger in einer Flüchtlingsunterkunft leben durfte, sagte BDK-Bundesvize Ulf Küch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Mann aus Afghanistan hatte in dem Heim in Arnschwang in der Oberpfalz am Samstag ein Kind aus Russland getötet. Er war bei der Tat von Polizisten erschossen worden.