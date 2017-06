Das ganze Pfingstwochenende haben zahlreiche Menschen nach einem vermissten 24-Jährigen in Nordhorn gesucht. Der Mann konnte nach drei Tagen tot geborgen werden. Spezielle Hunde hatten einen großen Anteil am Sucherfolg.

Letztendlich fanden Taucher am Montag die Leiche des Vermissten in Nähe des Vechtestrandes. Foto: Konjer

Kritik an fehlenden Warnschildern am Vechtesee

Nordhorn. Angler sitzen am Ufer, Schwalben jagen über die glitzernde Wasseroberfläche – doch Tom wittert in dieser Idylle einen Toten im Vechtesee. Der Leichenspürhund des Wasserrettungszuges Osnabrück der DLRG hat nach wenigen Augenblicken am Vechtestrand angezeigt, dass im Wasser eine Leiche ist und wo in etwa sie liegt.

Bereits am Sonnabend gab es eine große Suchaktion mit 100 Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr, THW und DLRG. Sie haben den Vechtesee, das Fluss- und Seeufer und die Vechte in der Nordhorner Innenstadt nach einem 24-Jährigen abgesucht. Der in Nordhorn lebende Flüchtling aus Afghanistan ist zuletzt gegen 16 Uhr am Vechtestrand in Höhe der Seeuferstraße gesehen worden. Dort hat er zuvor mit einem Bekannten im See gebadet. Als dieser den Strand für einen Spaziergang verließ und nach etwa 20 Minuten wiederkam, fand er nur die Kleidung und persönliche Gegenstände des 24-Jährigen vor. Von ihm selbst fehlte jede Spur. Da der Mann anscheinend nicht gut schwimmen kann, ging die Polizei von einem Badeunfall aus und eine große Rettungsaktion lief an. Parallel hat die Polizei das soziale Umfeld des Vermissten überprüft, in der Hoffnung, dass er sich bei Familie oder Freunden aufhalten könnte. Gegen Abend brach die Einsatzleitung die Suche ergebnislos ab.

Hunde wittern bis in große Tiefen

Die Polizei hat daraufhin am Sonntag Leichenspürhunde angefordert. Die Hunde sind darauf trainiert, den Geruch eines Toten im Wasser wahrzunehmen. „Nach 20 Minuten im Wasser geben tote Körper Gerüche ab, die an die Wasseroberfläche treiben. Die Hunde wittern diese und zeigen mir an, wo der Fundort liegt“, sagt Hundeführerin Barbara Jacobs. Tom, ein Mischling aus Labrador und Großem Münsterländer, kann sogar bis zu einer Wassertiefe von 52 Metern einen Toten riechen.

Nachdem Tom die grobe Richtung vorgibt, geht Hund Ludwig mit einem Boot aufs Wasser. Er grenzt den Suchbereich weiter ein. Ein Sonarboot sondiert den Seeboden und macht Verdachtsstellen aus, die Taucher später überprüfen. Doch das Wasser im Vechtesee ist sehr trüb. Die Taucher sehen nichts und tasten daher mit vollem Körpereinsatz blind den Seeboden ab. Die Suche wird nach mehreren Stunden gegen 22 Uhr am Sonntag abgebrochen.

Erst nach weiteren Stunden im Wasser finden die Taucher am Montagmittag eine Wasserleiche in drei Meter Tiefe und etwa zehn Meter Entfernung vom Strand. Die Kriminalpolizei ermittelt, eine Obduktion soll die genauen Todesumstände klären. Sicher ist bereits, dass es sich um den Vermissten handelt.

Video Taucher finden Vermissten tot im Vechtesee Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. DLRG-Taucher haben am Montagmittage die Leiche eines seit Samstag vermissten Mannes im Vechtesee gefunden.

Im Vechtesee ist das Baden verboten und gefährlich, da es eine starke Strömung und Abbruchkanten gibt, erklärt Benjamin Winter von der DLRG Nordhorn. Allerdings weisen keine Schilder auf die Gefahren hin und der Strand verlocke zum Baden, sagen Passanten. Immer wieder sind daher Menschen im Vechtesee beim Schwimmen zu sehen. Leser fordern daher auf Facebook, dass Schilder am Vechtesee auf die Gefahren hinweisen sollen. In den vergangenen Jahren gab es keinen Badeunfall in Nordhorn.

Video DLRG: "Baden ist im Vechtesee verboten" Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Benjamin Winter von der DLRG Nordhorn erklärt im Interview die Suchaktion nach dem vermissten und inzwischen tot geborgenen Mann im Vechtesee. Außerdem macht er deutlich, wieso der Vechtesee zum Baden ungeeignet ist.

Einen Kommentar dazu lesen Sie in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.