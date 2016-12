Krone baut Testzentrum für 15 Millionen Euro

Gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Lingen: Die Krone-Gruppe will zukünftig in Lingen Nutzfahrzeuge, Landmaschinen und eigene Achsen testen.

Lingen. Für den Bau eines Validierungszentrums möchte die Krone Gruppe auf einer Fläche von rund 13 Hektar im IndustriePark Lingen 15 Millionen Euro investieren. Bernard Krone, geschäftsführender Gesellschafter der Krone- Gruppe, und Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone unterzeichneten am Mittwoch die entsprechende Vereinbarung im Lingener Rathaus.

„Wir haben uns dazu entschieden, unsere Validierungsaktivitäten innerhalb der Krone-Gruppe zu bündeln. Somit werden wir ein Zentrum errichten, in dem wir die technische Absicherung aller Krone-Produktentwicklungen vornehmen oder auch länderspezifischeAnpassungen von Fahrzeugen und Maschinen abwickeln“, erläuterte Bernard Krone. Ein weiteres Themenfeld sei das autonome Fahren. „Für den Standort Lingen spricht zudem der Campus Lingen als Niederlassung der Hochschule Osnabrück, mit dem wir noch intensiver kooperieren wollen. Ein weiterer Pluspunkt ist die hervorragende Infrastruktur mit direkter Anbindung an die A 31 für den Standort Lingen“, so Krone weiter. Lingen sei von den Produktionsstandorten Spelle, Werlte, Herzlake und Dinklage schnell zu erreichen.

Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone zeigte sich hocherfreut über die geplante Investition. „.Es ist die erste Neuansiedlung im IndustriePark Lingen seit einigen Jahrzehnten“, meinte Krone. Das Vorhaben der Krone Gruppe ergänzt die bereits bestehenden international tätigen Firmen im Industriepark, wie Rosen oder Dralon.