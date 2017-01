Künftiger US-Präsident Trump in Washington eingetroffen

dpa Washington. Der künftige US-Präsident Donald Trump ist in der Hauptstadt Washington eingetroffen. An Bord einer Militärmaschine, die in New York gestartet war, landete er auf einem Militärstützpunkt außerhalb Washingtons. Das Flugzeug verließ als erster Trumps zehn Jahre alter Sohn Barron. Es folgten weitere Familienmitglieder. Trump stieg mit seiner Frau Melania als letzter die Gangway hinab. Mit einem Autokonvoi begab sich die Familie in das von Trumps Unternehmensgruppe betriebene Hotel in der Innenstadt. Morgen soll der neue Präsident seinen Amtseid vor dem Kapitol ablegen.