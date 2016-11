Kulturpass-Initiative Neuenhaus setzt auf Qualität

Neuenhaus. Die Kulturpass-Initiative Neuenhaus bereichert seit den 1980er-Jahren die Niedergrafschafter Kulturszene. Der Verein, der auf das Engagement vieler Ehrenamtlicher baut, bietet Jahr für Jahr ein Veranstaltungsprogramm an, das aus Kabarett und Musik in vielfältigster Form besteht und ein treues Publikum anlockt. Die meisten Auftritte gehen im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus über die Bühne. Dort geben sich berühmte Künstler und regionale Größen die Ehre.

Neue Führungsspitze

Vor etwa zwei Jahren gab es in der Kulturpass-Initiative einen personellen Umbruch. Michel Sauvadet, der die Gruppe mitbegründet hatte, zog sich aus der ersten Reihe zurück. Seitdem führen Claudia Lübbermann als erste Vorsitzende und Gisela Arends als zweite Vorsitzende die Geschicke des Vereins. „Wir haben einen neuen Start geschafft, der den Verein verjüngt hat und sein Fortbestehen garantiert“, sagt Claudia Lübbermann.

Hintergrundarbeiten

Ganz verzichten auf den Erfahrungsschatz von Michel Sauvadet muss die Kulturpass-Initiative seitdem aber nicht. Der langjährige Macher kümmert sich noch immer um die Zusammenstellung des Programms. „Das, was Spaß macht, mache ich weiter“, erzählt Michel Sauvadet mit einem Augenzwinkern. Er zieht im Hintergrund die Fäden. Der Verein profitiert von den guten Kontakten zu den Künstleragenturen, die der pensionierte Gymnasiallehrer in 35 Jahren aufbauen konnte. „Wir haben uns einen hervorragenden Ruf erarbeitet“, sagt Michel Sauvadet.

Höhepunkte 2016

Besonders stolz ist er darauf, in diesem Jahr die Geigerin Isabelle Faust und den Pianisten Andreas Staier nach Neuenhaus geholt zu haben. Diese Musiker von Weltruf treten normalerweise nur auf den ganz großen Bühnen und nicht in der Provinz auf. Überhaupt ist die Kulturpass-Initiative stolz darauf, ihrem Publikum ein qualitativ hochwertiges Programm anbieten zu können. Im Durchschnitt kommen etwa 150 bis 200 Zuschauer zu den Veranstaltungen. Ein Flop war auch in diesem Jahr nicht dabei.

Programm 2017

Ohne die Unterstützung von Sparkasse und Banken wäre ein solches Angebot aber nicht möglich, betonen Michel Sauvadet und Claudia Lübbermann. Sie würden sich freuen, wenn auch Firmen aus der Region diesen Wert erkennen und durch Sponsoring unterstützen würden. Das Programm für das nächste Jahr ist bereits fertig und wird in den kommenden Tagen vorgestellt. Es besteht aus acht Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten zählt am Freitag, 10. November, ein Irish-Folk-Festival im Forum des Gymnasiums.