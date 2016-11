Kulturtipp: Neue Revue im GOP macht gute Laune

Mehr aus diesem Ressort

Die kölsche Band „Niededeckens BAP“ kommt am Donnerstag, 17. November, ins Emsland. Sie gibt ab 20 Uhr ein Konzert. Hier kann man schon mal in die Musik reinhören. mehr...

Dreister Vorfall in Meppen: Unbekannte haben an einem Rad die Muttern gelockert. Der Reifen löste sich, als die 30-jährige Autofahrerin losfuhr. mehr...

Das Tier ist einzelner Einwanderer und noch nirgendwo in Deutschland in Erscheinung getreten. Der Wolfsbeauftragte rät zur Ruhe: Der Wolf gehe nicht auf Spaziergänger zu und sei kein Problem. mehr...

2017 gibt es an der Meyer Werft in Papenburg wieder ein NDR 2-Festival. Am 9. September folgt die mittlerweile achte Auflage der beliebten Großveranstaltung. Unter anderem treten Jan Delay und Andreas Bourani auf. mehr...