Kunde schlägt bewaffneten Supermarkt-Räuber - Täter entkommt

dpa Rheinhausen. Ein mit Messer und Brecheisen bewaffneter Räuber ist in einem Supermarkt in Baden-Württemberg von einem Kunden niedergeschlagen worden und dann geflüchtet. Der mit Schal und Kapuzenjacke maskierte Mann bedrohte in Rheinhausen eine Kassiererin, wie die Polizei mitteilte. Als er sich mit Geld aus der Kasse davonmachen wollte, schlug ihm ein Supermarktkunde mit einem Gegenstand gegen Kopf. Der Räuber stürzte und verlor den Großteil seiner Beute, bevor er zu Fuß fliehen konnte. Die Polizei ermittelt.