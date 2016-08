Kunstverein will Emlichheim bunter machen

Emlichheim. Mit viel Hingabe führt Jenny Hering „Das Bistro“ an der Hauptstraße in Emlichheim. Die junge Frau ist ebenso kunstbegeistert wie André Eilers und Uwe Flores, die auch in der Niedergrafschafter Gemeinde leben. Bei den After-Work-Partys im „Bistro“ im vergangenen Dezember kam man ins Gespräch – und wollte bald gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Eine Kunstmeile mit mehreren Ausstellern rund um die kleine Gaststätte sollte es werden. Aus dem Vorbereitungstreffen mit den potenziellen Teilnehmern am 26. Februar dieses Jahres wurde dann recht ad hoc die Gründungssitzung für einen festen Zusammenschluss: Der Kunstverein Emlichheim war geboren.

Erster Vorsitzender ist seither Uwe Flores. „Lasst uns Emlichheim bunter machen“, lautet die Devise. Von den 15 Gründungsmitgliedern waren denn auch fast alle an der ersten Kunstmeile beteiligt, die in Zelten am „Bistro“ während des „Grafschafter Anfietsens“ im April – das in diesem Jahr nach Emlichheim führte – vonstatten ging. „Die Aktion ist so gut angekommen, dass wir uns entschlossen haben, weiterzumachen“, berichtet Uwe Flores. So konnte am vorvergangenen Sonntag im Zuge des „Stadtradelns“ die Zweitauflage der Kunstmeile mit 20 Teilnehmern über die Bühne gehen.

50 Aussteller erwartet

Und schon jetzt naht das dritte Projekt dieser Art: Am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. September, soll es zum Herbstfest in noch größerem Umfang wieder so weit sein. Nach der aktuellen Planung wird es dort weit mehr zu sehen geben als etwa klassische Malerei. Auch Näharbeiten oder selbstgefertigtes Holzspielzeug sind vertreten. Diesmal werden rund 50 Aussteller erwartet. „Mit jedem Mal melden sich mehr Leute an. In fünf bis sechs Jahren knacken wir die 100er-Marke, wenn nicht sogar schon im nächsten Jahr“, zeigt sich Uwe Flores optimistisch.

Die vielfältige Gestaltung der Kunstmeilen entspricht ganz dem Grundgedanken des jungen Vereins: Jeder, der in jeglicher Form kreativ tätig ist, ist willkommen und bekommt eine Plattform für Austausch und Ausstellungen. „Das macht den Kunstverein aus: Er richtet sich nicht nur an grafisch Tätige, sondern umfasst auch kreatives Handwerk oder Handarbeit“, sagt der studierte Airbrush-Designer André Eilers. Dabei sollte die künstlerische Arbeit aber schon als festes Hobby und nicht gänzlich nebenbei ausgeführt werden. Für alle Interessierten gibt es dazu einmal im Monat einen offenen Künstlerstammtisch, jeweils am vierten Freitag um 20 Uhr im „Bistro“.

„Emlichheim nimmt es gut an“

Der Kunstverein Emlichheim möchte sich einsetzen für das Miteinander und die Gemeinschaft der Künstler. Ein besonderer Schwerpunkt soll künftig die Förderung der Jugendarbeit sein. „Es gibt an den Schulen so viele Jugendliche, die richtig was können – und das wird viel zu wenig gefördert“, ist man überzeugt. „Nicht jeder mag Volleyball oder Fußball“, sagt Uwe Flores.

Den jungen Menschen will der Verein einen Anlaufpunkt bieten mit Angeboten zur Weiterbildung. Entsprechende Kurse könnten mit Profis aus den eigenen Reihen oder externen Honorarkräften verwirklicht werden. Zudem besteht die Idee, nach der finanziellen Festigung des Vereins einen U-21-Preis auszuloben. Apropos Geld: Bislang habe man alle Aufwendungen aus eigener Tasche gezahlt. „Wir sind dankbar für jede Spende, das Sparschwein ist noch nicht voll“, heißt es augenzwinkernd.

Im heimischen Umfeld erfährt das Wirken des Kunstvereins einen positiven Rückhalt. „Emlichheim nimmt es gut an, es gibt auch Unterstützung durch die Gemeinde“, berichtet André Eilers. Die Mitglieder selbst stehen voll und ganz hinter ihrer Idee. „Der Kunstverein ist mein zweites Leben geworden“, sagt Uwe Flores überzeugt. Für weitere Fragen steht der Vorsitzende unter Telefon 0172 2342872 zur Verfügung. Der Kunstverein Emlichheim ist zudem mit einer eigenen Seite bei „Facebook“ vertreten.