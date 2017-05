Kunstwerke entstehen über Nacht in Schüttorf

Auf einmal waren sie da: An einem Gebäude in Schüttorf sind zwei Kunstwerke über Nacht entstanden. Sie könnten sogar von zwei bekannten Streetart-Künstlern aus Polen stammen – sicher ist das aber nicht.

Streetart? Diese Figur ist auf dem Gelände an der Nordhorner Straße in Schüttorf entstanden. Foto: Westdörp

Schüttorf. Haben sich in Schüttorf zwei bekannte Streetart-Künstler aus Polen ans Werk gemacht? Dass lassen zumindest über Nacht entstandene Kunstwerke an dem Gebäude der ehemaligen Seifenfabrik an der Fillkuhle in der Nähe des Friedhofes der reformierten Kirchengemeinde in Schüttorf vermuten.

Das leerstehende Gebäude des Beerdigungsunternehmers Jan Nibbrig soll demnächst abgerissen werden. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind dort ein Gemälde aus geometrischen Formen und eine Figur entstanden. Am rechten unteren Rand der geometrischen Form ist der Name „Seikon“ zu lesen – ein polnischer Streetart-Künstler, der eben solche Formen entwirft. Neben der Figur ist der Schriftzug „Gornicki+“ “ zu lesen. Dahinter könnte sich Streetart-Künstler Tomasz Gornicki verbergen.

Ob es tatsächlich besagte Künstler waren, die sich in Schüttorf verewigt haben, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. „Das kann ich nicht einschätzen, sagt Jan Nibbrig, der am Dienstag eine Person auf dem Gelände angetroffen hat. „Er hat Fotos von den Kunstwerken an der Gebäudewand gemacht und sagte mir, er komme aus London“, erinnert sich Nibbrig. Einer der Künstler? Das weiß der Unternehmer nicht genau. Mit der Verständigung sei es schwierig gewesen. Groll hegt er gegen die Künstler keinen. „Ich fand die Aktion eigentlich ganz witzig. Das ist mal was anderes“, sagt Jan Nibbrig. „Das Gebäude wird ja ohnehin abgerissen.“