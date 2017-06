Kurze Frage, Frau Weber ...

Mehr aus diesem Ressort

Sieben Fragen zu sieben Tagen in der Grafschaft Bentheim: Wie gut kennen Sie unsere lokalen Nachrichten der vergangenen Woche? Testen Sie Ihr Wissen in unserem unterhaltsamen Quiz! mehr...

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche. mehr...

Insgesamt gilt die Deckelung der Fahrtkosten auf maximal 39 Euro pro Monat für Schüler ab Klasse 11 in den Grafschafter Schulen – das sind etwa eintausend. Fast 800, besser: deren Eltern, zahlen derzeit deutlich mehr. mehr...

Weniger Verkehrsunfälle, mehr Straftaten und eine höhere Aufklärungsquote – so fällt die Bilanz des Polizeikommissariats Nordhorn für 2016 aus. mehr...

Vorplatz und Innenhof des Klosters Frenswegen in Nordhorn waren am Donnerstag Schauplatz eines Rekordversuchs: Beim 9. Konfirmandentag ging es darum, die 738.765 Wörter aus der Bibel in höchstens zwölf Minuten zu lesen. mehr...