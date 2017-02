Kurze Frage, Herr Tolhuysen ...

Mehr aus diesem Ressort

Ein bislang unbekannter Mann hat im September vergangenen Jahres in eine Spielothek in Nordhorn eingebrochen. Erst jetzt gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm mit Bildern einer Überwachungskamera. mehr...

Am Freitagabend sind die Feuerwehren beider Standorte in Nordhorn zu einem Brand in der Straße Die Gräfte ausgerückt. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. mehr...