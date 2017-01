Kurze Frage, Sternsinger...

Habt ihr einen Moment für uns, Sternsinger? Wir hätten da zehn kurze Fragen an euch – mit der Bitte um genauso kurze Antworten. Mel, Henry, Justus und Luis stellen sich in Schüttorf einem Schlagabtausch.

Außerdem haben wir Mel, Henry, Justus und Luis gefragt, warum sie sich als Sternsinger engagieren.

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ sind vom 6. bis zum 8. Januar auch wieder viele Jungen und Mädchen der katholischen Stadtpfarrei St. Augustinus als Sternsinger in Nordhorn unterwegs. Mit den Spenden werden weltweit Gesundheits- und Sozialprojekte für Kinder finanziert. Dieses Jahr ist das Geld für Kenia bestimmt.

Die Sternsingeraktion beginnt mit einer Aussendungsfeier am Freitag, 6. Januar, um 10 Uhr in der St. Augustinus-Kirche. Danach gehen die Sternsinger zum Rathaus, um dort den Segen anzuschreiben und auch den Bürgermeister um eine Spende für notleidende Kinder zu bitten. Von Freitag bis Sonntag sind die Kinder dann in den verschiedenen Stadtteilen und Kirchorten unterwegs und bringen den Segen zu den Menschen.

Wie in den anderen deutschen Bistümern auch verkünden die als „Heilige Drei Könige“ in bunte Gewänder gekleideten Kinder in Liedern und Versen die Geburt Jesu. Bei ihren Besuchen malen sie mit Kreide den lateinischen Segenswunsch „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne diese Wohnung) mit den Zeichen „20*C+M+B+17“ an die Haustüren und sammeln für ihre Altersgenossen in Asien, Ozeanien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. Die Aktion „Dreikönigssingen“ ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Bei der Aktion 2016 hatten die Sternsinger bundesweit rund 46,2 Millionen Euro gesammelt.

