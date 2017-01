Lage lebt vom Engagement der Bürger

Viele Gemeinden laden zu Beginn des Jahres zu einem Empfang, in Lage lädt man zum Handgiften. Die traditionelle Bezeichnung vereint Handschlag und Gabe. In Lage werden die Bürger mit einem hochprozentigen Söpie begrüßt.

Lage. Der Saal ist gut gefüllt und Bürgermeister Hindrik Bosch hat jeden Gast per Handschlag begrüßt. „Glück in‘t nieuwe Joar“ heißt es in Lage wenn Bürger, Vertreter aller Vereine und Organisationen sowie die früheren und jetzigen Ratsmitglieder sich zum Handgiften im Dorfgemeinschaftshaus treffen.

Nach einem ausführlichen Rückblick auf die Aktivitäten der Gemeinde im vergangenen Jahr, bei dem immer wieder betont wurde, dass in Lage vieles nur möglich ist, weil die Bürger sich außerordentlich stark für ihr Gemeinwesen einsetzen, kündigte Bürgermeister Hindrik Bosch einige neue Projekte an:

• Für die Planungen am Wehr sind Förderanträge egstellt. „Wir sind auf gutem Wege“, betonte Bosch.

• Beim Wirtschaftswegebau hofft man, 40 Prozent der gewünschten Investition aus dem Bereich der Tourismusförderung einzuwerben. Schließlich kann man in Lage auf Kanuanlegestellen, Anbindung an die Grafschafter Fietsenroute, einen Reitweg und die Verbindung zu den Niederlanden verweisen.

• Die Ortsschilder sollen demnächst zusätzlich auch in Plattdeutsch beschriftet werden.

• Beim Projekt Eichenallee, das bereits seit zwei Jahren in Lage thematisiert wird, wird im Frühjagr ein Alleenexperte von der Denkmalsbehörde erwartet.

• Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 ist möglicherweise demnächst auch auf Kreisstraßen im Bereich von Schulen möglich. Die Gemeinde bleibt am Thema dran.

„Wir werden das neue Jahr auf uns zukommen lassen“, erklärte der Bürgermeister am Ende seiner Ausführungen und drückte damit ein bisschen die Gelassenheit aber auch Beharrlichkeit aus, mit der man in Lage an die Dinge herangeht.

Nach einer kurzen Würdigung der globalen politischen Lage mit all ihren Krisen und Katastrophen kam auch Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp in seinem Grußwort auf Lage bezogen zu dem Schluss: „Lage zeichnet sich durch sein bürgerschaftliches Engagement aus.“ Zu den anwesenden Gästen des Handgiftens sagte Oldekamp anerkennend: „Sie identifizieren sich mit ihrem Ort.“ Auf den vielfach gezeigten ehrenamtlichen Einsatz könne man stolz sein.

Für die Samtgemeinde Neuenhaus berichtete Bürgermeister Oldekamp über einige Vorhaben:

• Auf der Ebene der Samtgemeinde soll eine Marketinginitiative starten. Am liebsten wäre Oldekamp eine breite Basis in Form eines Vereins.

• Zur Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Schiene soll am nächsten Sonntag beim Neujahrsempfang der Samtgemeinde berichtet werden. Vorgestellt werden sollen die Umbaupläne für den Bahnhofsbereich in Neuenhaus.

• Im Rahmen des Bahnhofsumbaus in Neuenhaus müssen für das Jugend- und Kulturzentrum sowie für das Kleintierzüchterheim neue Standorte gefunden werden.

• Gestartet werden die Planungen für eine neue Sporthalle in Neuenhaus. Die mehr als 40 Jahre alte Boussy-Halle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.

• Die Breitbandversorgung in der Samtgemeinde ist Poltik und Verwaltung ein Anliegen. Neuenhaus macht mit bei der auf Landkreisebene gegründeten Breitbandgesellschaft für eine bessere Internetversorgung in der Niedergrafschaft.

Artikel zum Thema Mehr Natur am Dinkelwehr in Lage