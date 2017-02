Lages Eichenallee verliert sieben Bäume

Die historische Eichenallee in Lage ist nicht nur eines der beliebtesten Ausflugsziele im Landkreis Grafschaft Bentheim, sondern für viele Grafschafter auch Ausdruck der regionalen Identität und Kulturgeschichte. Noch im Februar müssen nach Darstellung des Landkreises jedoch sieben kranke Eichen aus Gründen der Verkehrssicherheit weichen. Foto: Kersten

Einer der kranken Bäume an der Eichenallee in Lage, die in den nächsten Tagen gefällt werden. Foto: Landkreis