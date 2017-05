Landesinnenminister: Terrorverdächtiger in der Uckermark gefasst

dpa Potsdam. Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17 Jahre alten syrischen Terrorverdächtigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll. Dies teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter in Potsdam mit.