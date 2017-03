Landesliga-Derby: Torhüter-Duell entscheidet

db Nordhorn. Am Ergebnis konnten nach der Schlusssirene beide Teams nichts aussetzen: „Eindeutig“ fand Hans Paust, Trainer der SG Neuenhaus/Uelsen, die Kräfteverhältnisse, die am Ende dazu geführt hatten, dass seine Mannschaft die beiden Zähler mit nach Hause nehmen durfte und nun bis auf einen Verlustpunkt an Vorwärts Nordhorn herangerückt ist.

Von einem „verdienten Sieg“ für die Niedergrafschafterinnen sprach auch Heidi Bavinck-Schmidt, die Trainerin der Nordhornerinnen, die mit 1:0 führten, dann aber bis zum Schluss einem Rückstand vergeblich hinterherlaufen mussten.

In der ersten Halbzeit erspielte sich die SG schnell einen Vorsprung (8:6, 13.), den sie mit sechs Toren am Stück vorentscheidend ausbaute (14:6, 20.). „Unsere Abwehr hatte den Vorwärts-Angriff gut im Griff“, freute sich Gäste-Trainer Hans Paust. Er hatte Alexandra Pauli auf Nordhorns Farina Bülte angesetzt, der aufgrund der engen Bewachung nur ein Feldtor gelang. „Wir haben uns von der aggressiven Abwehr den Schneid abkaufen lassen“, gestand auch Vorwärts-Coach Bavinck-Schmidt.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Vorwärts-Frauen bis auf fünf Tore heran (14:19, 34.), doch mehr ließen die Gäste nicht zu. Das lag vor allem an der herausragenden Torhüterin Kristin Niemeyer, die mit 19 Paraden glänzte. „Bei uns haben beide Torhüterinnen nicht Normalform erreicht“, verdeutlichte Bavinck-Schmidt den entscheidenden Unterschied. Zwar spielte auch Vorwärts nach der Pause in der Defensive aggressiver, im Angriff machten sich allerdings das Fehlen der verletzten Sabrina Heck und die Probleme der angeschlagenen Larissa Heck bemerkbar.

„Wir sind auf einen willensstarken Gegner getroffen“, merkte Vorwärts-Trainerin Bavinck-Schmidt an, die von der Bank aus eine hitzige Schlussphase erlebte, obwohl die Partie schon längst zugunsten der Gäste entschieden war. Eine Minute vor Schluss kassierten Sabrina Herrmann auf Seiten der SG und die Nordhornerin Marina Sundag Rote Karten, nachdem sie verbal aneinandergeraten waren. „Es war ein echtes Derby“, sagte SG-Coach Hans Paust, der mit der Leistung seines Teams rundum zufrieden war.