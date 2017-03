Landesliga: SVB und Vorwärts müssen reisen

Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim treten Sonntag (15 Uhr) beim Mit-Aufsteiger SV Bevern an, der Nordhorner Ligakonkurrent Vorwärts spielt zeitgleich in Dinklage. Die personelle Situation beider Teams ist gut.

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim starten am Sonntag (15 Uhr) beim SV Bevern den nächsten Anlauf, den Abstand auf das rettende Ufer zu verkleinern. In sportlich misslicher Lage (Der SVB hat neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.) treten die Obergrafschafter die Flucht nach vorne an. „Wir gehen volle Pulle und werden Woche für Woche versuchen, Punkte zu sammeln. Wir müssen Punkte gutmachen“, sagt SVB-Coach Mario Fischer.

Eine offensivere Ausrichtung ist alternativlos, bietet sich jedoch auch an, weil die Kadersituation der Bad Bentheimer es mittlerweile hergibt. Dennoch sind die Obergrafschafter auch in Bevern nicht komplett. Spielertrainer Jörg Husmann fehlt wegen einer Gelbsperre, Keeper Alexander Moll ist im Ski-Urlaub und wird durch Tobias Harink (Foto) aus der zweiten Mannschaft vertreten. Außerdem stehen Hannes Schevel und Florian Roggmann nach Bänderverletzungen noch nicht wieder zur Verfügung.

„Der SV Bevern ist eine robuste und sehr heimstarke Mannschaft – das wird nicht einfach“, sagt Fischer, der vor allem vor den Offensivkräften Sebastian Sander (12 Saisontore) und Bernd Gerdes (7) warnt, die zusammen fast 20 Treffer erzielt haben. Die Bad Bentheimer konnten aufgrund der Platzverhältnisse erst am Mittwoch normal trainieren. „Da haben wir endlich mal ein paar inhaltliche Dinge gemacht“, sagt Fischer und hofft, dass sein Team jetzt durchgehend normal arbeiten kann.

Vorwärts-Trainer Schmidt: Müssen die Bedingungen annehmen

Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn gastieren ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr beim TV Dinklage. Coach Henning Schmidt sieht in diesem Vergleich gute Möglichkeiten auf etwas Zählbares, wenn sein Team eine Vorgabe des Trainers erfüllt, der sagt: „Wir müssen die äußeren Bedingungen annehmen.“ In der vergangenen Saison kamen die Nordhorner – seinerzeit Tabellenführer der Landesliga – nicht mit dem holprigen Untergrund klar. Sie verloren 0:1 und kritisierten danach die Platzverhältnisse.

Während die Vorwärts-Defensive in den beiden Spielen nach der Winterpause gut stand und noch keinen Gegentreffer zugelassen hat, haben die Nordhorner im Heimspiel gegen Friesoythe (0:0) offensiv nicht die richtigen Lösungen gefunden. Daran haben die Immenweg-Kicker in dieser Trainingswoche gearbeitet.

Beim Spiel in Dinklage müssen die Nordhorner auf Pascal Thiele (Fußentzündung) und Niklas Fraatz (Foto, leichte Verletzung nach Autounfall) verzichten. Igor Milosevic dagegen kehrt nach Verletzung in den Kader zurück. Wichtig wird nach Ansicht von Vorwärts-Trainer Schmidt sein, dass die Grafschafter den TVD-Torjäger Felix Schmiederer an die Kette legen, der in dieser bereits 15 Treffer erzielt hat und damit gemeinsam mit Simon Schäfer (SV Holthausen/Biene) den zweiten Rang der Torschützenliste einnimmt. Außerdem gibt der Vorwärts-Coach vor: „Bei gegnerischen Standards müssen wir dagegenhalten.“