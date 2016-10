Landesliga: Vorwärts will dritten Sieg in Serie

Nordhorn. Den dritten Sieg in Serie peilt Vorwärts Nordhorn am Sonntag in der Fußball-Landesliga an. Nach dem VfR Voxtrup und dem TSV Oldenburg soll nun auch der TuS Pewsum beim Schlusspfiff mit leeren Händen dastehen (Anstoß 14 Uhr). „Das ist ein Gegner, gegen den man gewinnen muss, wenn man in der Tabelle unten rauskommen will“, beschreibt Vorwärts-Trainer Henning Schmidt die Ausgangslage vor dem Heimspiel.

Um zu dieser Einschätzung zu kommen, hat er sich die Tabelle genau angeschaut – und in der ist Pewsum nun einmal eines der auswärtsschwächsten Teams der Liga: Null Punkte holten die Ostfriesen bei ihren fünf Auftritten auf fremden Plätzen, das Torverhältnis von 3:18 ist ebenfalls äußerst dürftig. Vorwärts-Coach Schmidt hat allerdings auch die Heimspiel-Ergebnisse des TuS im Blick: „Sie haben gegen Wildeshausen erst in der Schlussphase verloren und gegen Delmenhorst ein 2:2 geholt“, fügt er einschränkend hinzu.

Am Sonntag rechnet Schmidt mit einem kompakt auftretenden Gegner, der vor allem auf Konter setzt. „Sie werden tief und gut stehen“, ist er sich sicher und fordert deshalb: „Wir müssen dynamisch in die freien Räume stoßen und effektiver als in den Wochen zuvor werden.“ Denn obwohl die Nordhorer zuletzt 2:0 gegen Voxtrup und 1:0 in Oldenburg siegten, ist die Offensive weiterhin das Sorgenkind des Trainers. Beim spektakulären 9:4-Erfolg gegen Dinklage lief sie zwar auf Hochtouren, ansonsten stotterte der Vorwärts-Motor mit nur neun erzielten Treffern in den restlichen elf Duellen allerdings bedenklich. „Das ist in dieser Saison bislang unser Manko“, gesteht Schmidt ein.

Um das Problem zu beheben, soll das im Training Erarbeitete nun helfen. „Das Toreschießen ist im Moment unser Hauptaugenmerk. Wenn wir uns wieder mehr Chancen herausspielen, werden wir auch wieder mehr Treffer machen“, meint Trainer Schmidt. Die ersten Ergebnisse der Trainingsarbeit soll es schon am Sonntag gegen den Vorletzten aus Pewsum zu sehen geben. „Ich bin davon überzeugt, dass wir uns Schritt für Schritt ins Tabellen-Mittelfeld vorarbeiten werden“, gibt sich der Nordhorner Coach optimistisch, auch wenn ihm Igor Milosevic (Adduktorenprobleme) und Sven Brege (Urlaub) fehlen. Hinter dem Einsatz von Tobias Daalmann (Prellung) steht noch ein Fragezeichen.

SVB mit breiter Brust nach Wildeshausen

Seinen guten Lauf will unterdessen der SV Bad Bentheim in der Fußball-Landesliga am Wochenende fortsetzen. Für die Obergrafschafter, die sieben Punkte aus den vergangenen vier Partien sammelten und damit das Ende des Klassements verlassen haben, geht es zum Tabellen-Nachbarn VfL Wildeshausen (So., 14 Uhr). „Es macht jetzt viel mehr Spaß, sich die Tabelle anzuschauen. Und beim Training haben auch alle bessere Laune“, berichtet SVB-Spielertrainer Jörg Husmann von den Auswirkungen des Aufschwungs.

Das 2:0 der Bad Bentheimer gegen das Topteam aus Melle war am vergangenen Wochenende ein echtes Ausrufezeichen – und doch möchte Husmann das Ergebnis nicht zu hoch hängen. „Wir ziehen natürlich Selbstbewusstsein aus diesem Sieg. Aber wenn ich höre, dass wir mit einem Sieg in Wildeshausen schon am Mittelfeld dran sind, geht mir das zu schnell“, sagt der SVB-Coach. Er weiß, dass die Aufgabe beim Aufsteiger der Vorsaison alles andere als einfach wird, auch wenn die Hausherren nur drei Punkte mehr als die Obergrafschafter auf ihrem Konto haben. „Sie haben gegen Atlas Delmenhorst im Pokal 5:1 gewonnen und auch Bevern mit 3:0 geschlagen“, nennt er zwei Resultate des Gegners, die ihn beeindruckt haben.

„Wir dürfen jetzt nicht zufrieden sein und denken, dass es von alleine läuft“, fordert Husmann und fügt hinzu: „Das ist aber auch nicht das Gefühl, das in der Mannschaft momentan vorherrscht.“ Dass in Wildeshausen jedoch durchaus etwas für die Gäste möglich ist, zeigt die Heimbilanz des VfL: Drei der fünf Duelle vor eigenem Publikum hat das Team in der aktuellen Spielzeit verloren. „In jedem Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Die knappen Sachen sind zuletzt auch zu unseren Gunsten ausgegangen, das war am Anfang der Saison nicht so“, sieht Husmann keine großen Qualitätsunterschiede in der ausgeglichenen Landesliga.

Die Stimmung bei den Bad Bentheimern ist durch die Erfolge gestiegen, das Selbstvertrauen gewachsen. „Wir fahren mit breiter Brust nach Wildeshausen“, verspricht Trainer Husmann, der im Vergleich zur Vorwoche wieder auf Simon Hennig und Dennis Maschmeier zurückgreifen kann. Nicht mit dabei ist hingegen Kai kleine Vennekate, der eine Mandelentzündung auskuriert