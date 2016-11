Landkreis „bester Newcomer“ beim Stadtradeln

gn Nordhorn. „Mein Dank für dieses tolle Abschneiden gilt den fast 4000 Grafschafterinnen und Grafschaftern, die sich aktiv beteiligt und auf den Sattel geschwungen haben und so fast 650.000 Kilometer erradelt haben“, so Landrat Friedrich Kethorn. Überraschend kommt diese Auszeichnung für Kethorn jedoch nicht. Mit 100 Prozent an Bundes-, 98,5 Prozent an Landes- und 84 Prozent an Kreisstraßen sei das Radverkehrsnetz der Grafschaft weitestgehend lückenlos.

Der Landkreis wurde bereits mehrfach als „Fahrradfreundlichste Kommune Niedersachsens“ ausgezeichnet. Im Herbst dieses Jahres ist der Grafschaft außerdem die erstmalig durchgeführte Zertifizierung des Landes Niedersachsen als „Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen“ übergeben worden.

Deutschlandweit gingen beim Stadtradeln in diesem Jahr 177.000 Radler aus 496 Kommunen an den Start. Dabei legten die Teilnehmer zusammen fast 33 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht mehr als 800 Erdumrundungen. Jeder geradelte Kilometer erspart der Umwelt klimaschädliches CO2, führt zu weniger Lärm und zu weniger Verkehrsbelastungen, sagen Wissenschaftler.