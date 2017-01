Landkreis verlängert Stallpflicht bis Ende Februar

Nordhorn. Die Verpflichtung zur Aufstallung sämtlichen Geflügels bleibt auch über den 31. Januar hinaus in der Grafschaft bestehen. Die Veterinärabteilung des Landkreises Grafschaft Bentheim weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Ausbrüche der Geflügelpest am 24. Januar im Landkreis Emsland und am 26. Januar im Landkreis Cloppenburg die Aufstallung auf Grundlage einer durchgeführten Risikobewertung bis zum 28. Februar zu verlängern ist. Dieser Schritt sei notwendig, um eine Einschleppung in die heimischen Hausgeflügelbestände zu verhindern.

Hintergrund ist nach Angaben der Verwaltung die jüngste Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Instituts vom 24. Januar und die Feststellung der Geflügelpest in einem Gänsebestand im Landkreis Emsland. Außerdem hat es weitere Ausbrüche in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen drei Tagen gegeben.

In der aktuellen Wintersaison wurden in Deutschland 608 Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln festgestellt. Hinzu kommen 48 Geflügelpestausbrüche in Hausgeflügelbeständen. Die Verfügung erfolge in Abstimmung mit den anderen Landkreisen im Weser-Ems Raum, so die Veterinärabteilung des Landkreises.