Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wählt Ministerpräsidenten

Zwei Monate nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) heute im Schweriner Parlament zur Wiederwahl. Der 67-Jährige ist seit 2008 Regierungschef und strebt seine dritte Amtszeit an der Spitze einer SPD/CDU-Koalition an.