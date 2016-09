Landwirt aus Leidenschaft: Stefan Schulte-Übbing

Stefan Schulte-Übbings Traumberuf ist Landwirt. Auf dem elterlichen Bauernhof in Ohne fühlt er sich pudelwohl. Für ihn ist klar: In Ohne möchte er bleiben.

Ohne. Stefan Schulte-Übbing ist im Stress. Der Weizen auf seinem Feld in Ohne wird gerade gemäht und der 26-jährige Landwirt ist für die Logistik zuständig – eine Mammutaufgabe. Denn während die Dreschmaschine die ersten Bahnen Weizen aberntet, organisiert Schulte-Übbing den Transport des Getreides. Er braucht einen Überladewagen und einen Lastwagen. Das Korn soll nämlich zuerst auf den Hof und dann ins Lager nach Meppen gebracht werden.

Das ist nicht so einfach, denn an den wenigen Sonnentagen dieses Sommers möchte beinahe jeder Landwirt in der Grafschaft sein Feld abernten. Deswegen klingelt Schulte-Übbings Handy im Minutentakt. Eine Absprache folgt der nächsten. „Die Lohunternehmer sind zur Erntezeit auch im Stress, weil alle gleichzeitig ihre Ernte wegbringen wollen“, sagt der Ohner. Der 26-Jährige muss sich durchsetzen. Wartezeiten kosten bares Geld, die Arbeitsprozesse müssen deshalb nahtlos ineinander übergehen.

Bildergalerie Stefan Schulte-Übbing ist begeisterter Landwirt Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp

Bei der Ernte packt der Obergrafschafter auch selbst mit an und zückt immer wieder ein Messgerät, um die Restfeuchtigkeit im Korn zu bestimmen. Diese darf nicht bei mehr als 16 Prozent liegen. Sonst verdirbt der Weizen. Auch können Regen und Morgentau die Ernte verzögern. „Das erste Mal habe ich um 11 Uhr gemessen, um zu prüfen, ob wir überhaupt anfangen können. Nach dem Dreschen hat das Korn eine andere Feuchtigkeit, deswegen messe ich noch einmal“, erklärt der Landwirt.

Nach dem Weizen folgt die Heuernte. Anfang September wird dann noch der Mais geerntet. „Drescharbeiten und Ernte sind Hektik pur für einen Landwirt. Ich habe das Glück, dass mein Vater sich um das Tagesgeschäft kümmert und ich mich auf die Ernte konzentrieren kann“, erzählt Schulte-Übbing.

Alltag

Das Tagesgeschäft bedeutet für den jungen Landwirt: 7 Uhr „Schweinerundgang“, um nachzusehen, ob es den Tieren gut geht. Ab8 Uhr gibt es erst Frühstück für die Familie, dann werden die Tiere gefüttert. Die Familie hält rund 2000 Mastschweine und 300 Bullen. „Das dauert bis in den späten Vormittag, weil wir nebenbei auch nachsehen, ob die Tiere sich auffällig verhalten und vielleicht krank sind. Wir klären dann auch, ob wir unser Futter optimieren müssen“, berichtet der Landwirt.

Nach der Mittagspause folgen weitere Arbeiten, es gibt jeden Tag etwas anders zu tun: Futtersilo abdecken, Tiere nach Größe und Schlachtreife sortieren, die Ställe reinigen – „je nach dem, wo gerade Arbeit auf dem Hof anfällt“, erzählt der Ohner. Ab 16 Uhr werden die Tiere erneut gefüttert, dann geht es für Schulte-Übbing ins Büro. „Viele Menschen sehen nur die körperliche Arbeit des Landwirts, aber dazu gehört auch sehr viel Büroarbeit. Wir müssen die Bücher pflegen und zum Beispiel überprüfen, ob uns der Schlachthof die korrekte Menge berechnet hat“, erzählt Schulte-Übbing.

Mit Büchern hat der 26-Jährige auch sonst viel zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof ist er mit einer Dreiviertelstelle für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen tätig – und hat sich für die Erntezeit Urlaub genommen. Bei der Kammer begleitet er Modellbetriebe, die neue Ideen für eine gewässerschonende Landwirtschaft ausprobieren.

Schulte-Übbing hat eine fundierte Ausbildung absolviert, die ihn auch aus der Heimat herausgeführt hat. „Ich wollte ein paar Jahre etwas anderes sehen“, sagt er. Nach einer landwirtschaftlichen Lehre auf einem Hof im Kreis Borken folgte ein Bachelor-Abschluss in Agrarökonomie an der Hochschule Osnabrück. Danach arbeitete er ein Jahr voll auf dem elterlichen Hof in Ohne mit und entschloss sich dann, die Stelle bei der Landwirtschaftskammer anzutreten. „Bei dieser Arbeit sehe ich viele Veränderungen und neue Produkte auf dem Markt. Wer in der Landwirtschaft Erfolg haben will, muss momentan groß aufgestellt sein und darf nicht stehen bleiben“, meint er. „Viele Menschen sehen gar nicht, was da für eine Wissenschaft hinter steckt.“

Traumberuf

Dass er den Hof seiner Eltern und Großeltern irgendwann übernehmen wird, stand für Schulte-Übbing nie infrage. „Ich bin schon als kleiner Junge vorne auf dem Trecker mitgefahren und habe geholfen, die Tiere zu füttern. Aber vor allem mit dem Treckerfahren hat mich das Leben auf dem Bauernhof gepackt“, sagt er.

Als er 16 Jahre alt war, haben seine Eltern ihn das erste Mal konkret gefragt, ob er den Betrieb später einmal übernehmen will. Er wollte, stellte aber auch Bedingungen. „Damals war der Hof noch anders strukturiert. Zusammen haben mein Vater und ich dann etwas Neues aufgebaut. Ich wollte zum Beispiel keine Milchkühe versorgen“, erinnert er sich. Nun steht der 26-Jährige voll und ganz hinter dem Hof. Wenn er über die einzelnen Aufgaben spricht, sprüht er vor Begeisterung.

Schulte-Übbing ist sich aber auch einiger Tatsachen bewusst. „Den Hof zu übernehmen ist eine große Verantwortung. Unser Betrieb ist dafür ausgelegt, drei Familien zu ernähren. Meine Oma und meine Eltern müssen auch noch von den Erträgen leben“, erzählt er. Seinen Entschluss, sich bei der Wahl am 11. September für den Ohner Gemeinderat aufstellen zu lassen, hat er nicht aus einer Laune heraus getroffen. „Ich werde hierbleiben, bis ich sterbe. Ich ziehe nicht mehr um. Dann möchte ich auch mitbestimmen, was in meiner Gemeinde passiert“, sagt der 26-Jährige.

Stefan Schulte-Übbing hat in der Landwirtschaft seinen Traumberuf gefunden. Das Leben auf dem Hof ist für ihn abwechslungsreich und herausfordernd. Er weiß aber auch, dass andere Menschen das manchmal anders sehen. In seiner Schulzeit stieß er das erste Mal auf Vorurteile. „Erst heißt es, du stinkst, dann dass du ein Hinterwäldler bist“, erinnert er sich. Und was hat er dagegen unternommen? „Wir haben damals einfach alle Kinder eingeladen. Die ganze Klasse war hier auf dem Bauernhof. Meine Mitschüler haben die großen Maschinen gesehen, die Tiere. Dann war das Thema schnell erledigt.“