Landwirte setzen auf „Dialog statt Protest“

Grafschafter Landwirte waren anlässlich der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin und der dortigen Kundgebung „Wir machen euch satt“ am Sonnabend mit den Landfrauen auf dem Nordhorner Wochenmarkt vertreten.

Nordhorn. Die „Grüne Woche“ wird regelmäßig von großen Gegendemonstrationen begleitet, deren Teilnehmer unter dem Slogan „Wir haben es satt“ den Landwirten unter anderem mangelndes Tierwohl vorwerfen. Auf solche Kritik möchten auch die Grafschafter Bauern gezielt eingehen und sachlich über die Dinge sprechen, wie Kreislandwirt Hermann Heilker sagt. Er ist nämlich überzeugt: „Jeder Landwirt ist bestrebt, seine Tiere so zu halten, dass sie sich wohlfühlen. Die Ställe sind auf dem neuesten Stand.“ Das Tierwohl sei schon deshalb für die Bauern von Interesse, um hochwertige Produkte zu erhalten: „Und unsere Nahrungsmittel sind top.“

Das Gefühl, ständig der Sündenbock von Politik und Nichtregierungsorganisationen zu sein, treffe besonders junge Landwirte hart: „Sie sind voller Tatendrang, haben den Besuch einer Fachschule oder Uni hinter sich und sind bereit, die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland aktiv mitzugestalten.“ Man sei sich bewusst, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, und nehme die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung wahr und ernst. Oft seien die Vorwürfe von Protestgruppen allerdings von unsachlichen oder gar widersprüchlichen Argumenten geprägt. Hermann Heilker und seinen Mitstreitern ist es daher umso wichtiger, gemeinsam in den Dialog zu treten und miteinander statt übereinander zu sprechen.

In diesem Sinne habe sich in der Grafschaft ein runder Tisch zum Thema Nitratbelastung gebildet, an dem sich das Landvolk, die Landwirtschaftskammer, der Beratungsring und der Landkreis beteiligen. Seit Dezember beschäftigt der Beratungsring Grafschaft Bentheim eine Fachkraft, die sich gezielt mit dieser Thematik befasst.

Am Stand in Nordhorn haben am Sonnabend zahlreiche Passanten die Gelegenheit genutzt, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. „Es herrschte eine freundliche Stimmung und viele Menschen waren bereits gut informiert“, berichtet Hermann Heilker. Er steht entschieden für das Anliegen seiner Branche ein: „Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Landwirtschaft nicht zerstören, sondern weiterentwickeln und optimieren.“

Weitere Informationen gibt auf den Internetseiten der genannten Kampagnen www.wir-machen-euch-satt.de und www.wir-haben-es-satt.de.