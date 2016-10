Langjähriger Graf-Ship-Vorsitzender geht von Bord

Nordhorn. Über lange Jahre war Hans-Christian Rieck Vorsitzender des Vereins „Graf Ship“ – ein Verein, der sich seit fast 14 Jahren als Mitinitiator der Kanalvision, Motor der Wasserstadt-Idee, Betreiber des Museumsschiffs „Jantje“ und des Bootes „Graf Ship“ sowie als Nordhorns Bürger des Jahres 2014 einen Namen gemacht hat. Ende Oktober verlässt Rieck nun die Grafschaft, um eine Lehrerstelle in England anzutreten.

Wie der stellvertretende Vorsitzende Johann Bouws den GN berichtete, liefen in der Vergangenheit nahezu alle Fäden des Vereins „Grafschafter Schiffswege und Häfen – Instandsetzungsprojekt“ über den engagierten und aktiven Vorsitzenden Rieck. Auch habe er ein breites Netzwerk für den 2003 gegründeten Verein in Deutschland und in den Niederlanden aufgebaut. Mit seinem Weggang müsse der Verein nun nicht nur einen neuen Vorsitzenden wählen, sondern auch viele Aufgaben auf neue Schultern verteilen und in das bestehende Netzwerk einbinden.

Die Weichen für die personelle Neuausrichtung und künftige Aufgabenverteilung, die laut Bouws durchaus auch mit neuen Ideen in der Vereinsarbeit verbunden sein kann, wurden am Dienstagabend in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Vereinssitz im Schifffahrtsmuseum Nordhorn gestellt. Danach wird der Restvorstand, dem neben Bouws noch Manfred Viol (Kassenwart), Dr. Klaus-G. Röhl (Schriftführer) und als Beisitzer Stephan Book und Klaus Vorrink angehören, eine Mitgliederversammlung vorbereiten, auf der sich ein neuer Vorstand zur Wahl stellt. Bis zum 31. März 2017 will man nicht nur nach einer engagierten neuen Kraft für den Vorsitz Ausschau halten, sondern auch die Möglichkeiten einer neuen Aufgabenverteilung sondieren. Damit verbunden kündigt Bouws an: „Wir wollen unsere Arbeit künftig auf ein noch breiteres Fundament stellen und eine Reihe neuer Multiplikatoren gewinnen, die unsere Ziele wie den Ausbau der Wasserstadt weiter voranbringen.“