Leichenfund am Boerweg: Zeugen helfen kaum weiter

Im Prozess gegen einen 61-jährigen Niederländer, der den 50-jährigen Juan Alvarez am Boerweg in Nordhorn mit einem Schuss aus einem Repetiergewehr getötet haben soll, sagten vor dem Landgericht weitere Zeugen aus.

kno Nordhorn/Osnabrück. Zu den Hintergründen der Tat vom 11. Mai 2016 konnten die ersten drei Zeugen allerdings nur wenig sagen. Ein 44-jähriger Nordhorner schwächte seine Aussage, die er kurz nach der Entdeckung der Leiche im August 2016 bei der Polizei gemacht hatte, sogar ab. Von einer „eigenartigen Stimmung auf dem Hof“ hatte er berichtet. Jetzt, vor dem Landgericht, wollte er davon nichts mehr wissen.

Ebenso wenig Erhellendes konnte eine Gastronomin beitragen, die den Angeklagten, seinen Sohn und seinen Bruder sowie den Getöteten des Öfteren bewirtet hatte. Am Abend vor der vermuteten Tat im Mai 2016 sei der Angeklagte in Begleitung seines Sohnes kurz vor Feierabend in die Gaststätte in der Ochsenstraße in Nordhorn gekommen und aggressiv geworden, als sie gesagt habe, dass sie schließen wolle. Später sei Juan Alvarez hinzugekommen, es habe einen Streit auf Niederländisch gegeben.

Zum Inhalt des Streitgespräches konnte sie keine Angaben machen. Vermutlich sind die drei Personen dann aus der Ochsenstraße über die Vechtebrücke zu einem Taxistand gegangen. Ein Taxifahrer hatte die Gruppe zum Boerweg gefahren.

Mehrere Polizeibeamte sagten am Nachmittag aus. Sie schilderten die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in den Gebäuden und auf dem Gelände am Boerweg.

Den Fall ins Rollen gebracht hatten die Ermittlungen der Amsterdamer Mordkommission nach einer Vermisstenanzeige der Schwester von Juan Alvarez.

Die Schwester hatte auch angedeutet, dass ihr Bruder aus dem Geschäft mit einer illegalen Hanfplantage am Boerweg aussteigen wollte. Diese war am 18. Mai 2016 von der Polizei ausgehoben worden.

Als die Beziehungen des Vermissten nach Nordhorn deutlich wurden, entstand eine grenzüberschreitende Ermittlungsgruppe. Telefonüberwachungen wurden genehmigt und durchgeführt. Aus einem abgehörten Gespräch ergab sich die Vermutung, dass die Leiche des Vermissten auf dem Gelände am Boerweg sein könnte.

Eine Kommissarin aus Papenburg, die für das Außengelände zuständig war, antwortet auf die Frage „Was haben Sie gefunden?“: „Wir haben die Leiche gefunden.“ Hinter dem Haupthaus in einem Waldstück sei eine ungewöhnliche Erhebung erkennbar gewesen.

Nach umfangreichen Grabungsarbeiten, an der auch eine Archäologin beteiligt gewesen sei, habe man schließlich auf dem Boden einer zwei Meter mal einen Meter großen Grube in 80 Zentimeter Tiefe den bekleideten Körper eines Mannes entdeckt.

Der Verteidiger des 61-jährigen Angeklagten sprach sich gegen die Verwertung einer Aussage aus, die nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Pflichtverteidiger des Beschuldigten entstanden war. Darin war die Rede davon, dass der Niederländer die Tat eingestanden habe und Alleintäter sei.

Das Landgericht Osnabrück muss nun entscheiden, ob diese Aussage einem Verwertungsverbot unterliegt. Der Prozess wird Ende April fortgesetzt.