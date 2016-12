Leipzig und Hertha vor Spitzenspiel

Mehr aus diesem Ressort

Die Schiedsrichter bleiben ein Dauerthema in der Bundesliga. Beim Hochgeschwindigkeits-Fußball zwischen Hoffenheim und Dortmund kam Referee Benjamin Brand nicht mehr so recht mit.

Der verletzte Dirk Nowitzki will sich nach dem verpatzten Comeback nun Zeit nehmen. Seine Dallas Mavericks verlieren erneut. Dennis Schröder überragt, und Rookie Paul Zipser macht auf sich aufmerksam.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem überraschenden Sieg bei den Toronto Raptors geführt. Das Team des deutschen Spielmachers gewann bei der zweitbesten Mannschaft des Eastern Conference mit 125:121 (69:52).

Für Deutschlands besten Rodler Felix Loch bleibt die bisherige Weltcup-Saison eine Enttäuschung. Der Olympiasieger fuhr in Park City auf den fünften Rang und verlor die Führung im Gesamtweltcup an den Österreicher Wolfgang Kindl, der in den USA Zweiter wurde.