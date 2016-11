Leitstelle muss aufgestockt werden

Nordhorn/Meppen. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Leitstelle im Nordhorner Kreishaus und seit vier Jahren den virtuellen Leitstellenverbund Emsland-Grafschaft Bentheim, der die Hilfseinsätze in beiden Landkreisen koordiniert. Unter der Nummer 112 können Menschen anrufen, wenn es einen medizinischen Notfall, einen Verkehrsunfall mit Verletzten oder einen Brand zu melden gibt. Rund um die Uhr und an jedem Wochentag ist die Leitstelle erreichbar und koordiniert die Rettungseinsätze, egal, ob nur die Pfanne auf dem Herd in Brand geraten oder ein Flugzeug abgestürzt ist.

In den Anfangsjahren schafften es vier feste Mitarbeiter in der Leitstelle, sich diese Dienste zu teilen. Doch die Notrufe haben deutlich zugenommen, Jahr für Jahr. Heute sind es in der Grafschaft mehr als 200 Anrufe pro Tag, aus denen pro Jahr mehr als 20.000 Einsätze resultieren. Seit etlichen Jahren erfüllen sechs hauptamtliche Disponenten diese anspruchsvolle Aufgabe, denn Urlaubstage oder auch Krankenzeiten müssen ebenfalls abgedeckt werden. Die Dienste waren bisher aufgeteilt in Zwölfstundenschichten. Trotz der Sechserbesetzung musste nicht selten ein Disponent alleine Dienst tun. Wenn er – nur kurz – seinen Arbeitsplatz verlassen musste, war die sofortige Bearbeitung eingehender Notrufe durch den Kollegen im Emsland abgesichert. Die Leitstellen in Nordhorn und Meppen verfügen über eine identische Ausstattung. Sie sind über eine Datenleitung fest miteinander verbunden.

Doch im vergangenen Jahr 2015 zeigten sich die großen Schwächen des engen Personalmodells. Ein Disponent erkrankte schwer und fiel für lange Zeit aus. Bei seinen Kollegen stieg die Zahl der Überstunden rasant an. Damit wuchs auch der Unmut. Die Regelung des Landkreises, dass Überstunden erst einmal abzufeiern sind und nicht ausbezahlt werden, stieß bei den Mitarbeitern auf Unverständnis, denn durch den Freizeitausgleich würden ja erneut Kollegen ausfallen und neue Überstunden entstehen.

Irgendwann war das Fass übergelaufen und das Gewerbeaufsichtsamt bekam einen Hinweis. Es erließ eine klare Anweisung: Keine Zwölfstundenschichten mehr und eine Personalaufstockung um jeweils zwei Disponenten – sowohl in Nordhorn als auch in Meppen, wo bereits länger in Achtstundenschichten gearbeitet wird.

„Wir werden das entsprechend umsetzen“, erklärte Landrat Friedrich Kethorn auf Anfrage der GN. Lange Zeit hätten die Zwölfstundenschichten gut funktioniert. Die Engpässe 2015 seien aber Anlass gewesen, ein Gutachten zur Organisation der Leitstellen in Meppen und Nordhorn in Auftrag zu geben – bevor sich das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet habe. Die Kostenträger (Krankenkassen), die neben dem Landkreis 60 Prozent der Personalkosten zahlen, hätten der personellen Aufstockung zugestimmt. Auch die Stellenausschreibung ist abgeschlossen. Es lägen genügend Bewerbungen für eine gute Auswahl vor, bestätigte Jens Reimers, Leiter der Abteilung Personal und Organisation.

Und auch in die Frage der Überstundenbezahlung ist Bewegung gekommen. Kethorn versprach: „Wir werden eine einvernehmliche Regelung finden.“ Er habe Verständnis für den Standpunkt der Disponenten.