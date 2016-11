Am Bonifatius-Hospital in Lingen hat es Donnerstagmittag in einem Heizkraftwerk gebrannt. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Lingen: Brand in Kraftwerk am Bonifatius-Hospital

gn Lingen. Gegen 12 Uhr ist es in einem Blockheizkraftwerk des Lingener Krankenhauses aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. „Das Heizsystem ist in den vergangenen Tagen durch eine Spezialfirma gewartet worden. Ob die daran durchgeführten Arbeiten mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen, wird zur Zeit geprüft“, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Video Brand am Lingener Bonifatius Hospital Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Am Mittag brannte es am Lingener Bonifatius Hospital. Verletzt wurde niemand

Der Brandort ist im Kellerraum eines Anbaus im Bereich der Zentralen Notaufnahme. Die starke Rauchentwicklung machte eine Räumung der Notaufnahme und umliegender Stationen erforderlich. Die Einsatzkräfte waren bereits wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung vor Ort. Die Feuerwehr hatte die Flammen schon kurz nach ihrem Eintreffen komplett unter Kontrolle. Eine Gefahr für Patienten und Personal des Krankenhauses hat laut Polizeibericht zu keiner Zeit bestanden. Der Brandort wurde für die Zwecke der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt.

Im Innenstadtbereich kam es dadurch über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt. Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.