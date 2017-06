Linkspartei bestimmt Kurs für Bundestags-Wahlkampf

dpa Hannover. Die Linkspartei beginnt heute in Hannover einen Bundesparteitag, bei dem sie ihren Kurs für den Bundestags-Wahlkampf festlegen will. In vielen Änderungsanträgen dürfte es auch darum gehen, ob die Linke einen Regierungs- oder einen Oppositionskurs fahren soll. Bis zum Sonntag wollen die Delegierten das Wahlprogramm beschließen. Nach dem Programmentwurf des Vorstands soll in Deutschland kräftig umverteilt werden. So soll ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 70 000 Euro erhoben werden.