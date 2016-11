Lions-Club verkauft Jubiläums-Adventskalender

Bad Bentheim. Rund 140.000 Euro sind seitdem zusammengekommen. „Der Kalender war von Anfang an ein Renner“, sagt Peter Pille vom Club-Vorstand. „Wir sind allen Sponsoren und Spendern äußerst dankbar, dass sie wieder helfen. Wir sind sehr stolz darauf und erwarten, dass wir mit dieser Aktion die 150.000-Euro-Grenze überschreiten.“ Aufgrund der großen Nachfrage ist die Auflage der Kalender von 4000 auf 4300 Exemplare erhöht.

„In diesem Jahr haben wir auch mehr Verkaufsstände in der Niedergrafschaft eingerichtet“, sagt Sekretär Thorsten Hopp. Die Adventskalender werden zwischen dem 4. und dem 30. November an verschiedenen Verkaufsstellen angeboten und kosten fünf Euro pro Stück. Start des Verkaufs ist am Freitag in Nordhorn auf dem Stand der Lions auf der Messe „Lebens(t)räume“ (4. bis 6. November) in der Alten Weberei. Jeder Kalender ist mit einer eigenen Nummer versehen, wodurch jeder Kalender ein Los darstellt. Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich wieder attraktive Preise. Jedem der Preise wird dann eine der Nummern zugelost. Zu gewinnen gibt es 300 Einzelpreise im Gesamtwert von rund 10.500 Euro von 104 Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft.

„Der Reinerlös aus dem Kalenderverkauf ist in diesem Jahr für die Förderung der offenen Jugendarbeit in der Grafschaft Bentheim bestimmt“, kündigt Peter Pille an. Die gezogenen Nummern werden täglich auf der Homepage des Lions-Clubs unter www.lions-club-grafschaft-bentheim.de sowie mehrmals in den GN veröffentlicht. Die Verkaufsstände: Bad Bentheim: Praxis Dr. Rötting und Dr. Walles, Günnemann Floristik, Optik Weiß, TTZ Am Bade, Schüttorf: Optikerin M. Elsen, Bäckerei Brüggemann, Vechteapotheke, Burgapotheke, Nordhorn: Apotheke am Postdamm, Bookholter Apotheke, Marienapotheke, VVV, P. Swafing Friseur, Uelsen: Gartenmöbel Beckhuis; VVV, Marktapotheke, Emlichheim: Müllersche Apotheke, VVV, Optik Doeker, Neuenhaus: Dinkel Apotheke, Junger Laden, By Heike