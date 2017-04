Der FC Liverpool bleibt in Stoke auf Champions-League-Kurs. Jürgen Klopp wechselt beim 2:1-Sieg beide Torschützen ein. Auch die direkten Konkurrenten sind erfolgreich. Tabellenführer Chelsea hält sich schadlos.

dpa Stoke-on-Trent. Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League seine Ambitionen auf einen Champions-League-Startplatz unterstrichen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp siegte nach Rückstand bei Stoke City dank einer starken zweiten Hälfte noch mit 2:1 (0:1).

Auch Manchester City holte nach vier Pflichtspielen ohne Sieg wieder drei Punkte. Die Reds, die wohl bis zum Saisonende auf den verletzten Stürmer Sadio Mané (13 Saisontore) verzichten müssen, drehten das Spiel in Stoke innerhalb von nur zwei Minuten dank Philippe Coutinho (70. Minute) und Roberto Firmino (72.). Die beiden zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Spieler hatte Klopp erst zur Halbzeit eingewechselt. Seine Reds hatten eine schwache erste Hälfte gezeigt, in der Stoke verdient durch Jonathan Walters (44.) in Führung gegangen war.

Liverpool bleibt mit 63 Punkten auf Platz drei der Premier-League-Tabelle. Vierter ist weiterhin Man City (61 Punkte) mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané. Das Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola schlug Abstiegskandidat Hull City 3:1 (1:0). Für die Citizens erzielten Hulls Ahmed Elmohamady (31./Eigentor), Sergio Agüero (48.) und Fabian Delph (64.) die Tore. Andrea Ranocchia (85.) traf für Hull.

Auch Tabellenführer FC Chelsea gab sich am Samstagabend keine Blöße und siegte 3:1 (2:1) beim AFC Bournemouth. Die Blues stellten damit den Sieben-Punkte-Vorsprung auf Verfolger und Stadtrivale Tottenham Hotspur wieder her, der den Spitzenreiter mit einem Sieg gegen Watford unter Druck gesetzt hatte. Bournemouth-Profi Adam Smith (17./Eigentor), Eden Hazard (20.) und Marcos Alonso (68.) trafen für Chelsea. Joshua King (42.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Bournemouth.

Der Tabellenzweite Tottenham holte beim überzeugenden 4:0 (3:0) gegen Watford den sechsten Liga-Sieg in Serie. Die englischen Nationalspieler Dele Alli (33. Minute) und Eric Dier (39.) sowie der ehemalige Leverkusener Heung-Min Son (44./55.) erzielten an der White Hart Lane die Tore für die Spurs. England-Stürmer Harry Kane kehrte nach seiner Verletzung zurück. Er wurde in der 61. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt.