Löw kündigt Gespräch mit DFB-Chef über seine Zukunft an

dpa Hamburg. Joachim Löw hat ein Gespräch mit DFB-Präsident Reinhard Grindel über seine mögliche Zukunft als Bundestrainer über die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hinaus angekündigt. Es werde in der Phase zwischen der zurückliegenden EM und dem nächsten Turnier in Russland „sicherlich das eine oder andere Gespräch mit dem Verband geben“, sagte Löw. Das habe er so mit dem Präsidenten vereinbart. Das Angebot von Grindel, schon vor der EM den 2018 auslaufenden Vertrag zu verlängern, hatte Löw ausgeschlagen.