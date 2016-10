Lohne schnürt Fünferpack gegen Angstgegner Dörpen

Lohne. Die Sache mit dem Angstgegner hat sich vorerst erledigt: Nach drei Niederlagen in Folge gegen den SV Blau-Weiß Dörpen haben die Bezirksliga-Fußballer von Union Lohne am Sonntag die Emsländer mit einem 5:0 (3:0) auf die Heimreise geschickt. Dreifacher Torschütze war Kamaljit Singh (Foto), der seine Bilanz auf überragende 21 Treffer in elf Punktspielen ausbaute. „Mit fairen Mitteln ist ,Kamal‘ derzeit nicht zu stoppen“, schwärmte Trainer Ralf Cordes von seinem Stürmer, der die anderen Tore vorbereitete.

Die Lohner spielten, anders als eine Woche zuvor in Emsbüren, von Beginn an konzentriert und kamen früh zu Chancen. In der 19. Minute lief Singh zum ersten Mal allein aufs Tor zu und umspielte BW-Torwart Niklas Schwindel, allerdings rettete ein Verteidiger noch auf der Linie. Sieben Minuten später zog Singh erneut an Schwindel vorbei und legte ab auf Tengen, der den Torreigen eröffnete. Erst nachdem sich Singh in der 35. Minute nach feiner Kombination im Mittelfeld und Zuspiel von Patrick Foppe zum dritten Mal im Duell mit dem Torwart durchgesetzt hatte, traf er selbst.

Die Dominanz des SV Union zeigte sich auch nach zwei weiteren Singh-Treffern und dem 5:0 von Diyar Acar, auch wenn die Lohner fortan nicht mehr so torgefährlich waren. Eine letzte gute Chance vergab der eingewechselte Christopher Kliemt.

Tore: 1:0 Tengen (26.), 2:0, 3:0, 4:0 Singh (35., 43., 57.), 5:0 Acar (59.).

FC Schapen – FC Schüttorf 09 0:4 (0:4)

Auf einem schwer zu bespielenden Platz in Schapen boten die Bezirksliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 zwar keinen fußballerischen Leckerbissen, dafür aber überzeugte die Mannschaft mit einer hohen Effektivität: Nach gerade einmal einer halben Stunde führte der FC 09 schon mit 4:0, weil erst Bertino Nacar und dann auch Sturmpartner Kawa Acar jeweils einen Doppelpack schnürten. „Vier Treffer bei vier Schüssen“, freute sich Trainer Rainer Sobiech und lobte den eindrucksvollen Auftritt seiner Angreifer: „Das Schöne ist: Die Beiden haben sich die Tore auch noch gegenseitig aufgelegt.“

Ehe Bertino Nacar (Foto) in der zwölften Minute die Führung schoss, stand auf der anderen Seite aber 09-Torwart Daniel Brink schon einmal im Mittelpunkt des Geschehens, als er einen gefährlichen Schuss der Gastgeber klasse abwehrte. Danach aber ließen die Schüttorfer kaum mehr etwas zu. Stattdessen hätte Philip Aldegeerds vor der Pause fast noch das fünfte Schüttorfer Tor erzielt, allerdings knallte sein Freistoß an die Latte.

Nach der Pause schalteten die 09-Fußballer einen Gang zurück. „Das kann bei diesem Spielstand auch der Trainer nicht verhindern“, sagte Sobiech. Schapen war optisch überlegen, aber auch Schüttorf hatte noch Torchancen. So traf Sedat Yildiz nur den Pfosten, und auch Bertino Nacar scheiterte in guter Position.

Tore: 0:1, 0:2 Nacar (12., 14.), 0:3, 0:4 Acar (21., 32.).

TuS Gildehaus – BW Papenburg 0:3 (0:1)

Trotz einer klaren 0:3-Niederlage in einem Heimspiel hielt sich die Enttäuschung beim Fußball-Bezirksligisten TuS Gildehaus in Grenzen: „Es war klar, das wir ohne acht Spieler keine Chance gegen Papenburg haben werden. So haben wir es eigentlich ganz ordentlich gemacht“, sagte Betreuer Dieter Wieking nach dem ungleichen Spiel gegen den Spitzenreiter.

Fast eine Halbzeit lang hielten die Obergrafschafter das 0:0, dann nutzte Papenburgs Stürmer Eric Bruns die dritte Torchance der Gäste. Zuvor hatte TuS-Torwart Jan Behrens einen Schuss von Abdulkadir Gecer pariert (15.), außerdem verschoss Viktor Knoll in guter Position (29.). Aber auch die Gildehauser setzten Nadelstiche: In der 33. Minute kam Daniel Zwafing zum Abschluss, zehn Minuten später lief er sogar alleine auf das gegnerische Tor zu, wurde beim Schuss aber unsanft gestört. Der Schiedsrichter entschied auf Foulspiel unmittelbar an der Strafraumgrenze; Jörn Meendermann schoss den ruhenden Ball aber in die Mauer.

Nach der Pause war nach zwei Papenburger Treffern binnen vier Minuten eine Vorentscheidung gefallen. Danach stand die Rumpftruppe des TuS aber wieder gut und gestattete den Gästen nur noch eine Torchance.

Tore: 0:1 Bruns (40.), 0:2 Gecer (53.), 0:3 Lenz (57.).

Olympia Laxten – SV Eintracht TV 0:4 (0:3)

Einen ebenso klaren wie wichtigen 4:0 (3:0)-Sieg haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Eintracht TV im Kellerduell bei Olympia Laxten gefeiert. Was Trainer Herion Novaku neben den drei Punkten, die den Nordhorner Klub auf den elften Tabellenplatz führten, besonders freute: „Wir haben endlich mal zu Null gespielt. Das war gut, denn vorne machen wir unsere Tore eigentlich immer.“ Und was der Coach des personell oft schwach besetzten Klubs ebenfalls positiv registrierte: „Wir sind mit sechs Auswechselspielern angetreten. Das ist schön, sich nicht noch selbst umziehen zu müssen.“

Die Eintracht-Mannschaft stand beim ebenfalls unerwartet schwach in die Saison gestarteten Vorjahresdritten von Beginn an gut in der Defensive und steuerte früh einen klaren Erfolg an. Bereits nach 26 Minuten hatten Kevin Kamp und Sergen Dönmez (2) ihr Team mit 3:0 in Führung geschossen. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt, sodass es eine klare Sache wurde“, lobte Novaku. Nach der Pause legte Olavo Alves de Souza zum 4:0 nach und sorgte damit für den höchsten Saisonsieg der Nordhorner, die am Sonntag im Heimspiel auf das Topteam Union Lohne treffen.

Tore: 0:1 Kamp (19.), 0:2, 0:3 S. Dönmez (23., 26.), 0:4 Alves de Souza (73.).