Luftbilder: In der Dämmerung über die Grafschaft

Bild 1 / 7 Wie ein riesiges Luftkissenboot auf der Vechte sieht Nordhorns Kirmesgelände samt Riesenrad aus der Luft aus. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Nordhorns Kirmesgelände aus Richtung Vechtesee fotografiert. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Blick auf Nordhorn mit dem Ring-Center sowie – im Hintergrund – dem Vechtesee. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Die Nordhorner Innenstadt auf der Vechteinsel am Abend. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Gerne fliegt der Grafschafter auch über seinen Heimatort Veldhausen. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

In der Dämmerung am Himmel über Veldhausen. Foto: Jens-Hendrik Mülstegen

Von Steffen Burkert

Wenn Jens-Hendrik Mülstegen in die Luft geht, landet er manch tolles Foto. In diesen Tagen ist er besonders gerne in der Dämmerung unterwegs. Hier einige Luftaufnahmen von ihm aus Nordhorn und Veldhausen.