Luke Mockridge dreht mit Grundschülern

Die Kinder der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf waren am Montag ganz schön aufgeregt. Ein Fernsehteam mit drei Kameras war da. Es hat einen kurzen Film für die neue Show mit Luke Mockridge gedreht.

Schüttorf. Die Kinder lachen sich schlapp. Sie hören durch die Lautsprecher in der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf das Schulinterview, das Enya Jeuring und Paula Bodenkamp live mit Luke Mockridge für die Radio-AG „Klimperkasten“ führen dürfen. Der 27-Jährige ist unter anderem bekannt vom Radiosender 1Live und seiner Sendung „Luke! Die Woche und ich“.

Die Mädchen befragen ihn unter anderem nach seiner Schulzeit: „Luke, was war dein Lieblingsfach in der Schule?“ Antwort: „Mein Lieblingsfach war Pause. Mathe und Kunst mochte ich nicht.“ Eine weitere Frage lautet: „Macht es dir eigentlich Spaß, Kinder zu veräppeln?“ Antwort: „Ich veräppele sie ja gar nicht, das machen sie selbst. Und eins verrate ich euch: Kinder sind immer ehrlich. Das ist toll. Erwachsene lügen euch immer an.“ Am Ende des Interviews lobt Luke Mockridge Enya und Paula: „Ihr moderiert das hier sehr gut! Besser als alle Moderatoren von 1Live.“ Paula und Enya nehmen das Lob gerne an und finden: „Luke ist richtig nett!“

Der Komiker und Autor ist aber eigentlich nicht wegen des Schul-Interviews nach Schüttorf gekommen. Er dreht mit einem Produktionsteam einen Kurzfilm für seine neue Show, über die das Team noch nichts verraten darf. „Alles streng geheim“, sagt eine Mitarbeiterin der Filmproduktionsgesellschaft „Brainpool“. So viel sei aber verraten: Einige Schüler dürfen ins Fernsehstudio fahren, um an der Show teilzunehmen.

Trotz strammen Drehplans nimmt sich der 27-Jährige Zeit, in der großen Pause mit den Kindern zu tanzen. Wie jeden Tag haben einige Schüler dafür eine Choreografie einstudiert, die die anderen Schüler und Lehrer nachtanzen sollen. Luke gesellt sich zu den Mädchen und Jungen auf die Bühne und versucht, die Tanzschritte nachzumachen – dabei erntet er so manches Gelächter. Bevor es weiter mit dem Dreh geht, gibt der Sohn von Bill Mockridge, der viele Jahre als „Erich Schiller“ in der „Lindenstraße“ zu sehen war, viele Autogramme und plaudert mit den Kindern.

Aber nicht nur Luke Mockridge hat für seine neue Fernsehshow die Schüttorfer Grundschule besucht. Vor einigen Wochen war schon Felix Seibert-Daiker vom „Kika“ für einen Reportagedreh dort. Er begleitete eine Schulklasse für seine Sendung „Erde an Zukunft“. Das Thema der Folge, in der die Schüttorfer Schüler zu sehen sind, heißt „Lernen in der Zukunft“. In dem Film soll gezeigt werden, was die Grundschule auf dem Süsteresch anders macht als andere. „Felix hat nach dem Dreh sogar noch mit den Kindern Fußball gespielt, er war ganz unkompliziert“, sagten Konrektorin Heike Draber und Schulleiter Heinrich Brinker den GN. Die Folge soll am Sonnabend, 25. März, um 20 Uhr ausgestrahlt werden. Wann die Sendung mit Luke Mockridge läuft, wird den GN beizeiten mitgeteilt.