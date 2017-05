Macron ist neuer französischer Präsident

Bild 1 / 10 Eine Woche nach seinem Wahlsieg übernimmt Frankreichs neuer Präsident Macron die Macht im Élyséepalast. Foto: Michel Euler

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte posieren für Fotografen. Foto: Thibault Camus

Macron hatte im Wahlkampf eine klar pro-europäische Linie gegen die EU-Gegnerin Le Pen vertreten. Foto: Patrick Kovarik

Der ehemalige französische Präsident Francois Hollande wird vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor dem Elyseepalast verabschiedet. Foto: Patrick Kovarik

Als neuer französischer Präsident, ist Macron auch Oberbefehlsführer über die französische Armee und die Atombomben des Landes. Hier fährt Macron über die Prachtstraße Champs-Élysées zum Grab des Unbekannten Soldaten. Foto: Alain Jocard

Der sozialistische Amtsinhaber Hollande, der wegen miserabler Umfragewerte nicht wieder angetreten war, empfängt seinen Nachfolger. Foto: Patrick Kovarik

Macron will Frankreichs Wirtschaft mit Reformen wieder in Schwung bringen. Foto: Yoan Valat

Der künftige französische Präsident Emmanuel Macron: Erstmals seit Jahrzehnten kommt der Staatschef nicht von den Sozialisten oder den Konservativen. Foto: Thibault Camus

Fotografen nehmen im Elyseepalast im Vorfeld der Amtseinführung des neuen französischen Präsidenten Macron ihre Position ein. Foto: Thibault Camus

Brigitte Macron, Frau des künftigen französischen Präsidenten, geht vor dem Elyseepalast über den roten Teppich. Foto: Patrick Kovarik

Historischer Tag in Frankreich: Als jüngster Präsident aller Zeiten zieht Emmanuel Macron in den Élysée. Schon diesen Montag reist der 39-Jährige zum Antrittsbesuch nach Berlin. Doch seine europapolitischen Forderungen stoßen in Deutschland auf ein geteiltes Echo.