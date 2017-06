Macron: Pariser Klimavertrag nicht verhandelbar

dpa Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump Veränderungen am Pariser Klimavertrag abgelehnt. Das fünfminütige Gespräch sei „direkt“ gewesen, hieß es am Abend aus Macrons Umfeld. Der französische Staatschef habe daran erinnert, „dass man diskutieren könne, aber hat darauf hingewiesen, dass nichts in den Vereinbarungen von Paris neuverhandelbar sei“. Trump hatte angekündigt, dass die USA sich aus dem Klimavertrag zurückziehen und erklärt, sein Land wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen.